Королева любит пирожные и шоколад, и в ближайшее время не будет себе отказывать в удовольствии. Елизавета II не ест чеснок и не разрешает этого делать никому в окружении. И в то время, как многие поглощают чеснок, хотя его эффективность в борьбе с вирусом опровергли, королева будет есть больше десертов.

По словам повара, такого же принципа будет придерживаться в питании и Кейт Миддлтон. К тому же он уверен, что многодетная мать будет разрешать есть больше сладостей и детям.

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