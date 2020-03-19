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Сладости вместо чеснока: как изменился рацион Елизаветы II и Кейт Миддлтон во время пандемии коронавируса

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Елизавета II и Кейт Миддлтон

Фото: Instagram

93-летняя королева с престарелым супругом принцем Филиппом находятся в повышенной зоне риска заражения Covid-19. Для того, чтобы минимизировать риск заражения Елизавета II переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

93-летняя королева с престарелым супругом принцем Филиппом находятся в повышенной зоне риска заражения Covid-19. Для того, чтобы минимизировать риск заражения Елизавета II переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

Инсайдеры сообщают, что в «изоляции» королева с супругом пробудут до Пасхи (12 апреля). Елизавета II отменила все официальные визиты и встречи. Лишь изредка в Виндзоре она проводит аудиенции по крайне важным вопросам, сообщает издание Hello!.

Бывший личный повар королевы рассказал изданию о вкусовых пристрастиях членов королевской семьи и том, как изменится их рацион в период пандемии коронавируса. В Виндзорском замке, по его словам, находятся запасы продуктов, достаточные для нескольких месяцев питания монарших особ. Повар уверен, что в условиях стремительного распространения Covid-19 Елизавета II не откажется от привычного меню, но добавит в него больше сладостей.

Королева любит пирожные и шоколад, и в ближайшее время не будет себе отказывать в удовольствии. Елизавета II не ест чеснок и не разрешает этого делать никому в окружении. И в то время, как многие поглощают чеснок, хотя его эффективность в борьбе с вирусом опровергли, королева будет есть больше десертов.

По словам повара, такого же принципа будет придерживаться в питании и Кейт Миддлтон. К тому же он уверен, что многодетная мать будет разрешать есть больше сладостей и детям.

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Фото: Instagram, Andrew Parsons/ Global Look press

Видео: Global News

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