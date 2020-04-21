«Леопард» и естественный макияж: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в молодости

«Сладкая красотка», «24-25», «30», «Клеопатра», «27», «Вы тут просто тигрица», «35», «Вы изменились, стали еще красивее», — посыпались варианты в комментариях.

Наталья Бочкарева выдержала интригу и не ответила на предположения поклонников.

А как вам кажется, сколько лет актрисе на фото?