«Леопард» и естественный макияж: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в молодости
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Фото: Instagram
Актриса поделилась с подписчиками архивным фото и предложила подписчикам угадать ее возраст.
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опубликовала в микроблоге фотографию из архива. На снимке актриса позировала в «леопарде» и с натуральным макияжем. Наталья предложила поклонникам угадать, сколько ей лет на фото.
«Сладкая красотка», «24-25», «30», «Клеопатра», «27», «Вы тут просто тигрица», «35», «Вы изменились, стали еще красивее», — посыпались варианты в комментариях.
Наталья Бочкарева выдержала интригу и не ответила на предположения поклонников.
А как вам кажется, сколько лет актрисе на фото?
Фото и видео: Instagram
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