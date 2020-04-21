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«Леопард» и естественный макияж: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в молодости

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Наталья Бочкарева

Фото: Instagram

Актриса поделилась с подписчиками архивным фото и предложила подписчикам угадать ее возраст.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опубликовала в микроблоге фотографию из архива. На снимке актриса позировала в «леопарде» и с натуральным макияжем. Наталья предложила поклонникам угадать, сколько ей лет на фото.

«Сладкая красотка», «24-25», «30», «Клеопатра», «27», «Вы тут просто тигрица», «35», «Вы изменились, стали еще красивее», — посыпались варианты в комментариях.

Наталья Бочкарева выдержала интригу и не ответила на предположения поклонников.

А как вам кажется, сколько лет актрисе на фото?

Фото и видео: Instagram

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