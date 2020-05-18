Наталья Бочкарева в леопардовом мини показала дерзкий кадр из домашней фотосессии
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Фото: Instagram
Наталья Бочкарева часто радует фолловеров смелыми фото и видео, даже в условиях самоизоляции. В одной из последних публикаций в Instagram 39-летняя актриса показала дерзкие кадры из домашней фотосессии и похвасталась аппетитными формами.
Звезда сериала «Счастливы вместе» раскованно позирует, лежа на кровати. На ней — смелое мини-платье с «хищным» леопардовым принтом, который зарифмован и с интерьером. Одна из бретелей оголила плечо и деталь черного нижнего белья. Образ дополняет прическа с распущенными волосами и крупными локонами и ярким макияж с пламенно-красной помадой.
Фолловеры не оставили эффектный образ Натальи Бочкаревой без внимания и многочисленных комплиментов. «Грациозная очаровательная красотка! Огненная!», «Шикарная!», «Отлично выглядите, Наталья», «Ух, тигрица!», «Вы прямо цветете и пахнете», «Королева отдыхает» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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