Наталья Бочкарева в леопардовом мини показала дерзкий кадр из домашней фотосессии

Звезда сериала «Счастливы вместе» раскованно позирует, лежа на кровати. На ней — смелое мини-платье с «хищным» леопардовым принтом, который зарифмован и с интерьером. Одна из бретелей оголила плечо и деталь черного нижнего белья. Образ дополняет прическа с распущенными волосами и крупными локонами и ярким макияж с пламенно-красной помадой.