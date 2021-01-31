Лазарев – мачо, а Шпица – принцесса востока: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»

Сегодня покинули проект рэпер ST и его партнерша Евгения Толстая. Жюри, к слову, были очень расстроены и разрешили им остаться в шоу на еще одну неделю.

А вы смотрите проект? За какую пару болеете и кого поддерживаете? Делитесь своими ответами в комментариях!