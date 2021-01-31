Лазарев – мачо, а Шпица – принцесса востока: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»
Фото: Instagram
В прошлом выпуске танцоры получили оценки жюри и первое место заняла пара Сергея Лазарева и его партнерши Екатерины Осиповой, второе место получили блогер и его партнерша Дарья Палей. В начале программы к оценкам жюри добавились оценки телезрителей. Они отдали большое количество голосов за Давида Манукяна и Дарью Палей. Стоит сказать, что оценка зрителей в конкурсе считается главной, поэтому на этот раз победили Дава и Дарья, а Сергей Лазарев с партнершей стали лидерами соревнования.
Темой нового выпуска популярного шоу «Танцы со звездами» стало танцевальное путешествие. Пары выбрали себе ярких персонажей из разных экзотических стран и исполнили зажигательные номера под национальную музыку. Целую неделю танцоры готовили свои номера, чтобы в воскресенье вечером в прямом эфире сразиться за первое место.
Переживший череду неудач блогер Дава вместе с партнершей «отправились в Индию», представив танец в стиле Болливуда. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой по-прежнему выступает с рукой на перевязи – недавно он получил серьезную травму. Но это никак не отразилось на хореографии танца. Жюри пошутили и назвали его «одноруким Шивой».
Сегодня покинули проект рэпер ST и его партнерша Евгения Толстая. Жюри, к слову, были очень расстроены и разрешили им остаться в шоу на еще одну неделю.
А вы смотрите проект? За какую пару болеете и кого поддерживаете? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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