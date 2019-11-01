Дарья Жукова показала редкое фото с мужем вскоре после свадьбы

Дарья Жукова — человек публичный, но личную жизнь оберегает от посторонних глаз. В соцсетях фотографии семьи у нее появляются крайне редко, детей от первого мужа Романа Абрамовича она и вовсе не показывает. Редки и снимки с новым супругом Ставросом.

Но на радость подписчиков накануне Хеллоуина Дарья поделилась совместной с мужем фотографией в праздничных нарядах.