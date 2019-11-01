Дарья Жукова показала редкое фото с мужем вскоре после свадьбы
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Фото: Starface
В середине октября 2019 года стало известно, что 38-летняя Дарья Жукова вышла замуж за греческого богача Ставроса Ниархоса. Свадьба прошла без присутствия прессы, в небольшом кругу семьи и самых близких друзей.
Дарья Жукова — человек публичный, но личную жизнь оберегает от посторонних глаз. В соцсетях фотографии семьи у нее появляются крайне редко, детей от первого мужа Романа Абрамовича она и вовсе не показывает. Редки и снимки с новым супругом Ставросом.
Но на радость подписчиков накануне Хеллоуина Дарья поделилась совместной с мужем фотографией в праздничных нарядах.
«Это гениально», — написала в комментарии Гвинет Пэлтроу. «Удивительно», «Красивая Даша», «Фантастическая работа», «Классно», — согласились с актрисой и другие фолловеры Жуковой.
Дарья и Ставрос поженились после двухлетнего романа. До этого Жукова 10 лет прожила в браке с миллиардером Романом Абрамовичем, от которого родила сына Аарона-Александра и дочь Лею.
Фото: Instagram, Getty Images, Starface, East News
Видео: Телеканал 360
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