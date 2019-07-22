38-летняя Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллионером

Известный российский галерист Дарья Жукова готовится к свадьбе с 34-летним греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
Помолвка прошла на дне рождения Дарьи 8 июня, сообщает портал Pagesix.com. На мероприятии присутствовали Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Тори Берч, Ларри Гагосян, Дастин Йеллин, дизайнеры Proenza Schouler, Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес, Лорен Санто-Доминго, Карлос Мота, Джессика Сейнфельд и Тави Гевинсон.
Сейчас пара готовится к свадьбе, которая состоится уже в 2019 году, и обсуждает детали торжества.
Напомним, Дарья Жукова была 10 лет замужем за Романом Абрамовичем. У них родились двое детей: сын Аарон-Александр и дочь Лея. После развода они остались друзьями. Кроме того, Жукова и Абрамович остались партнерами по многим проектам.
Недавно Дарья Жукова и Ставрос Ниархос были гостями на свадьбе супермодели Карли Клосс и Джошуа Кушнера.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images, East news
Видео: youtube.com/ Телеканал Ю
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