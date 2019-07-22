passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

38-летняя Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллионером

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос

Фото: Getty Images
Помолвка состоялась в Нью-Йорке в июне.

Известный российский галерист Дарья Жукова готовится к свадьбе с 34-летним греческим миллионером Ставросом Ниархосом.

Помолвка прошла на дне рождения Дарьи 8 июня, сообщает портал Pagesix.com. На мероприятии присутствовали Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Тори Берч, Ларри Гагосян, Дастин Йеллин, дизайнеры Proenza Schouler, Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес, Лорен Санто-Доминго, Карлос Мота, Джессика Сейнфельд и Тави Гевинсон.

Сейчас пара готовится к свадьбе, которая состоится уже в 2019 году, и обсуждает детали торжества.

Напомним, Дарья Жукова была 10 лет замужем за Романом Абрамовичем. У них родились двое детей: сын Аарон-Александр и дочь Лея. После развода они остались друзьями. Кроме того, Жукова и Абрамович остались партнерами по многим проектам.

Недавно Дарья Жукова и Ставрос Ниархос были гостями на свадьбе супермодели Карли Клосс и Джошуа Кушнера.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, East news

Видео: youtube.com/ Телеканал Ю

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!