38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

Дарья не выставляет личную жизнь напоказ, жених на ее странице в Instagram появляется нечасто. Не показывала бизнес-вумен и кольцо, которое ей преподнес Ставрос на помолвку. Однако она «засветила» его в аккаунте подруги – актрисы Сары Фостер. Кольцо на снимке невозможно разглядеть крупным планом и оценить вкус Ставроса Ниархоса, но бриллиант своими размерами впечатляет.