38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

Дарья Жукова готовится к свадьбе с наследником богатой греческой династии Ставросом Ниархосом. Они отпраздновали помолвку в июне, но, когда состоится главное торжество, пока не объявили.
Дарья не выставляет личную жизнь напоказ, жених на ее странице в Instagram появляется нечасто. Не показывала бизнес-вумен и кольцо, которое ей преподнес Ставрос на помолвку. Однако она «засветила» его в аккаунте подруги – актрисы Сары Фостер. Кольцо на снимке невозможно разглядеть крупным планом и оценить вкус Ставроса Ниархоса, но бриллиант своими размерами впечатляет.
Фото: Instagram
Напомним, что Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем 10 лет. У них есть двое детей: 9-летний Аарон-Александр и 6-летняя Лея.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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