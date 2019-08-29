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38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Жукова и Ставрос Ниархос

Фото: Getty Images

Экс-жена Романа Абрамовича обручена с греческим миллионером.

Дарья Жукова готовится к свадьбе с наследником богатой греческой династии Ставросом Ниархосом. Они отпраздновали помолвку в июне, но, когда состоится главное торжество, пока не объявили.

День рождения и помолвка Дарьи Жуковой

Дарья не выставляет личную жизнь напоказ, жених на ее странице в Instagram появляется нечасто. Не показывала бизнес-вумен и кольцо, которое ей преподнес Ставрос на помолвку. Однако она «засветила» его в аккаунте подруги – актрисы Сары Фостер. Кольцо на снимке невозможно разглядеть крупным планом и оценить вкус Ставроса Ниархоса, но бриллиант своими размерами впечатляет.

Дарья Жукова и Сара Фостер

Фото: Instagram

Напомним, что Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем 10 лет. У них есть двое детей: 9-летний Аарон-Александр и 6-летняя Лея.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News

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