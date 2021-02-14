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Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

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Дарья Повереннова в роскошном наряде

Фото: @dpoverennova/ Instagram

Дарья Повереннова связала себя узами брака с Андреем Шароновым. Отношения пары длились восемь лет.

В личном блоге в Instagram актриса опубликовала свадебные снимки. Для торжества Светлана выбрала необычный наряд — белоснежный белый костюм и серебряные лодочки. А ее жених остановился на классике: черный костюм-двойка и белая хлопковая рубашка.

Звезда трогательно подписала снимки: «Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!», — прокомментировала она публикацию.

Подписчики пришли в восторг от прекрасной новости. Они сразу же принялись поздравлять молодоженов. «Какие красивые! Любви и счастья на тысячу лет!», «Год Быка начинается хорошо! Вы очень красивая пара!», «Поздравляю, дорогая! Огромного вам счастья!», «Как прекрасно!!! Поздравляю от всей души! Счастья!», — написали пользователи Сети.

К слову, совсем недавно мы писали, что рэпер L'One и его жена станут родителями в третий раз. Супруга музыканта сообщила радостную новость в своем личном блоге в Instagram.

Фото и видео: @dpoverennova/ Instagram

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