Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Фото: @dpoverennova/ Instagram
В личном блоге в Instagram актриса опубликовала свадебные снимки. Для торжества Светлана выбрала необычный наряд — белоснежный белый костюм и серебряные лодочки. А ее жених остановился на классике: черный костюм-двойка и белая хлопковая рубашка.
Звезда трогательно подписала снимки: «Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!», — прокомментировала она публикацию.
Подписчики пришли в восторг от прекрасной новости. Они сразу же принялись поздравлять молодоженов. «Какие красивые! Любви и счастья на тысячу лет!», «Год Быка начинается хорошо! Вы очень красивая пара!», «Поздравляю, дорогая! Огромного вам счастья!», «Как прекрасно!!! Поздравляю от всей души! Счастья!», — написали пользователи Сети.
К слову, совсем недавно мы писали, что рэпер L'One и его жена станут родителями в третий раз. Супруга музыканта сообщила радостную новость в своем личном блоге в Instagram.
Фото и видео: @dpoverennova/ Instagram
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