Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

Звезда трогательно подписала снимки: «Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!», — прокомментировала она публикацию.

Подписчики пришли в восторг от прекрасной новости. Они сразу же принялись поздравлять молодоженов. «Какие красивые! Любви и счастья на тысячу лет!», «Год Быка начинается хорошо! Вы очень красивая пара!», «Поздравляю, дорогая! Огромного вам счастья!», «Как прекрасно!!! Поздравляю от всей души! Счастья!», — написали пользователи Сети.

К слову, совсем недавно мы писали, что рэпер L'One и его жена станут родителями в третий раз. Супруга музыканта сообщила радостную новость в своем личном блоге в Instagram.