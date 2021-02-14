Рэпер L'One и его жена станут родителями в третий раз

Молодые люди встретились еще в юности. «Мы познакомились первого сентября на первом курсе в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина в Москве на студенческой вечеринке в честь первого дня учебы. Я тогда встречалась с другим парнем, Леван отбил меня у этого мальчика и сказал: «Ну все, теперь ты моя». С тех пор так и живем», — рассказывала супруга экс-участника лейбла Black Star.

Молодые люди поженились в 2010 году. Сейчас счастливые возлюбленные воспитывают двух детей: 8-летнего сына Мишу и 4-летнюю дочь Софико.

К слову, недавно мы писали, что ведущий шоу «Адская кухня» Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной. Телеведущий и его избранница Валерия Куденкова сыграли свадьбу.

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