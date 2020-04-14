47-летняя Дарья Повереннова похудела во время карантина и похвасталась стройной фигурой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
«Мои достижения на карантине: минус 1,5 кг. Почему? Помимо каждодневной пробежки, находясь дома, проще контролировать количество потребляемой пищи и ее качество», — написала Дарья Повереннова в блоге и показала свою стройную фигуру.
«Супер выглядите», «Стройняшка», «Идеальная худышка», «Потрясающая форма», «Дарья активная. Молодец спортивная», «Полный спортсмен! Крепкое тело», «Таааа ну вас. Никогда не догонишь», «Сексуальная и очень эффектная красатулька», «Прекрасная, нежная, сногсшибательная», «Дарья будь всегда стройной и красивой и любимой», — восхищаются одни.
«Супер выглядите», «Стройняшка», «Идеальная худышка», «Потрясающая форма», «Дарья активная. Молодец спортивная», «Полный спортсмен! Крепкое тело», «Таааа ну вас. Никогда не догонишь», «Сексуальная и очень эффектная красатулька», «Прекрасная, нежная, сногсшибательная», «Дарья будь всегда стройной и красивой и любимой», ать вес», «Вам бы наоборот поправится немного», «Срочно начинайте есть... уж больно тощая, — пишут другие.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!