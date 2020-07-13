48-летняя Дарья Повереннова похвасталась идеальной фигурой в «невидимом» белье и пальто

48-летняя Дарья Повереннова следит за фигурой, усердно занимаясь спортом (она обожает бег) и контролируя питание. И результаты ее работы над собой видны невооруженным глазом: фигура у актрисы многим на зависть. Правда, подписчики периодически обвиняют ее в излишней худобе, но Повереннова отвечает, что ее все устраивает.

В очередной раз Дарья опубликовала в микроблоге горячее фото, на котором позирует в невидимом белье телесного цвета, из-за чего кажется, будто его и вовсе нет, а также в накинутом сверху легком белоснежном пальто.