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48-летняя Дарья Повереннова похвасталась идеальной фигурой в «невидимом» белье и пальто

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Дарья Повереннова

Фото: www.instagram.com/dpoverennova/

Актриса опубликовала в Instagram горячий снимок, которым подразнила подписчиков.

48-летняя Дарья Повереннова следит за фигурой, усердно занимаясь спортом (она обожает бег) и контролируя питание. И результаты ее работы над собой видны невооруженным глазом: фигура у актрисы многим на зависть. Правда, подписчики периодически обвиняют ее в излишней худобе, но Повереннова отвечает, что ее все устраивает.

В очередной раз Дарья опубликовала в микроблоге горячее фото, на котором позирует в невидимом белье телесного цвета, из-за чего кажется, будто его и вовсе нет, а также в накинутом сверху легком белоснежном пальто.

Дополнили образ бежевые босоножки на шпильке.

Фото: www.instagram.com/dpoverennova/

«Дарья — огонь!», «Просто класс», «Очень пристойно, особенно при такой точеной фигуре!», «Шикарно выглядите», «Очень эффектно и красиво», «Сексуальный стайл. Ничто так не делает женщину такой сексуальной, как одежда», «Как мужчине легкая небритость придает сексуальности, так вам, Дарья, легкая обнаженность придает особый шарм», «Вы божественная, у вас сочетание невинности и порочности... Красавица», — написали в комментариях поклонники актрисы.

А вам понравился образ Дарьи Поверенновой?

Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой

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