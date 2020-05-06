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Дарья Мороз без топа и в жакете задом наперед впечатлила поклонников

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Дарья Мороз

Фото: Instagram

Актриса поделилась новым фото стильной фотосессии.

Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram новой необычной фотографией. На снимке звезда «Содержанок» позирует в жакете задом наперед и на голое тело.

«Очень красивая и самая любимая талантливая актриса», «Сама элегантность», «Суперфото», «Безупречная», «Девушка-загадка», «Безумно красивая», — впечатлились подписчики Дарьи Мороз.

Отметим, что Дарья не стесняется публиковать порой весьма откровенные фото. Так, она удивляла поклонников фотографией в топе-сетке, хвасталась роскошными формами сзади, показывала пикантный образ с открытой спиной.

А какой образ Дарьи Мороз вам нравится больше? Напишите в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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