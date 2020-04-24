Дарья Мороз в черном парике похвасталась роскошными формами сзади

«Блииин, какая ты здесь огонь», «Femme fatale», «Это заметно во всем.. и взгляд, и поза», «Так хорошо Вам с темными волосами», «Вам очень идет», «Брюнетка — это прям ваше. Вы всегда такая разная, но всегда красивая», «Ваша внешность это как холст, на котором можно "рисовать" все, что угодно и в любом цвете, длине волос, макияже вы прекрасно, шикарно выглядите», «Супер! Даешь брюнетку», «Огонь и грация», «Очень идет цвет и мейк», «На колени перед королевой, ну прям такой взгляд, не иначе», «Ухххх, я не знаю куда все смотрят, лично я обнаружила крутой орех», «Попа огонь», «Расскажи по секрету) каким спортом занимаешься? Фигура прелесть», — обсуждают подписчики.