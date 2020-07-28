Молодая мама Дарья Мельникова пожаловалась на чересчур стройное тело: «От объема остались только воспоминания»

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова — обладательница завидной фигуры. Подписчицы блога часто спрашивают молодую маму, как ей удалось вернуть стройность после рождения детей. Однако саму актрису положение дел, похоже, не очень устраивает.

«Когда от объема остались только воспоминания», — пожаловалась она в сториз.