Молодая мама Дарья Мельникова пожаловалась на чересчур стройное тело: «От объема остались только воспоминания»
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова — обладательница завидной фигуры. Подписчицы блога часто спрашивают молодую маму, как ей удалось вернуть стройность после рождения детей. Однако саму актрису положение дел, похоже, не очень устраивает.
«Когда от объема остались только воспоминания», — пожаловалась она в сториз.
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
28-летняя Дарья Мельникова и ее 36-летний супруг Артур Смольянинов растят двоих сыновей: 4-летнего Артура и 1,5-годовалого Марка. По всей видимости, недавно актриса завершила грудное вскармливание.
Впрочем, к своему телу Дарья привыкла относиться с любовью, принимать его таким, какое оно есть. Когда ее живот еще не был идеальным, она приняла участие в «бодипозитивной» фотосессии. Впрочем уже тогда молодая мама была очень стройной.
Фото и видео: Instagram/@melnikovadsh
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