Артур Смольянинов - о том, как отцовство меняет жизнь: «Ради детей приходится опускаться с небес на землю»

Семейная жизнь круто меняет привычный быт людей, и актерские союзы - не исключение. В интервью для передачи «Кино в деталях» прославившийся после выхода фильма «9 рота» Артур Смольянинов признался, что женитьба на актрисе из сериала «Папины дочки» Дарье Мельниковой и рождение двоих сыновей Артура и Марка сильно повлияли на его творческий путь.

«Если у тебя есть выбор — ты выбираешь, можешь себе позволить отказываться и быть придирчивым к материалу, который тебе предлагают. В 20 лет ты делаешь выбор в пользу какого-то самоощущения: мое — не мое. А когда ты отвечаешь за тех, кто рядом, ты должен зарабатывать, кормить людей, приходится немного опускаться с небес на землю. Если есть выбор — выбираю, а нет — иду работать. Меня успокаивает мысль, что я это делаю, потому что должен», — объяснил артист.

«Очень большое количество независящих от тебя факторов влияют на внешний успех. Это как возникновение Вселенной: две молекулы сюда, две туда — и все могло бы пойти по-другому. Поэтому я себя такими мыслями не гружу. Как ни банально звучит, но делай то, что должен. Жизнь здесь и сейчас, а что там было — "9 рота"… Оно было и больше не будет», — рассуждает Артур.

Супруга артиста тоже пережила ряд противоречивых эмоций, когда менялась ее жизнь, и в интервью для журнала Psychologies даже признавалась, что возможно поспешила с замужеством и рождением детей.

«У меня до замужества было ощущение, что меня особо как будто и нет. Я не знала, что я такое. Мне казалось, что только когда меня кто-то сильно полюбит и возьмет замуж и я буду рожать ему детей, то я обрету себя. Я воспитана в православной семье и для меня "отношения" равно "семья". У меня никогда не было такой установки — просто тусить с кем-то. Я встретила Артура и поняла: раз у нас любовь, то мы начинаем жить как одна семья. А как еще? То есть я знала, как еще, но моя пластинка внутренняя твердила: можно только так, не иначе. Сейчас я бы сказала себе: "Даша, не надо так спешить выходить замуж и особенно — рожать детей. Потому что... Когда у тебя в 23 года появляется ребенок, ты обычно к этому не готов. Ну, у меня так было по крайней мере. Потому что ты сама по факту еще ребенок... Думаю, что сейчас я дала бы себе время пожить одной».

Впрочем, молодой маме удалось взять эмоции под контроль, и сейчас она чувствует себя счастливой, а мужа называет прекрасным отцом.

А что бы предпочли вы - семью или свободу выбора?