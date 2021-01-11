Дарья Мельникова показал редкое фото со старшим сыном и рассказала об отдыхе в Сочи

«Накануне нашего нынешнего путешествия, я никак не могла решить, ехать или нет сейчас в Сочи. Это и деньги тратить, и дожди обещали, и сил у меня нет. С другой стороны внезапная неделя отдыха, сад не работает и сопли у детей текут... Подруга говорит: "Если есть возможность ехать, надо ехать!" И я сразу взяла билеты. Отключила критика-аналитика, собрала очень маленький чемодан, взяла бабушку и мы полетели.

Поездки на нашем веку бывали разные: и удачные с кучей впечатлений, и когда мы все время путешествия пролежали с ангиной всей семьей в съемной квартире в Грузии. Никогда не угадаешь. Но ехать правда стоит всегда! В этот раз нам очень повезло с погодой, несмотря на прогнозы. Мы гуляли, вылечили сопли, дышали морем и наслаждались жизнью без теплых комбинезонов», — рассказала Дарья Мельникова в блоге.

Звезда «Папиных дочек» добавила, что отпуск оказался намного лучше, чем она ожидала. «Мы еще в Сочи, теперь, как и обещали, льет дождь и я пытаюсь что-то придумать на оставшиеся дни. Спич к тому, что никогда не надо ждать идеальных условий, если есть возможность, всегда лучше поехать куда-то. Детям, мне кажется, полезен любой движ и приключения! Да и взрослым на пользу смена локации и нагрузки. В неидеальном путешествии я стараюсь получать удовольствие от всего, от вида из окна, от нового воздуха, новой еды. Когда я перестала ожидать, стало по-настоящему хорошо где угодно. А уж тем более на море», — завершила она рассказ.

Подписчики отметили, что отдых у Мельниковой получился отличным, а спонтанные поездки всегда получаются классными.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в 2013 году. Их старший сын Артур родился в октябре 2015 года, а второй Марк — в декабре 2018-го.

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