Даня Милохин без прав нахватал кучу штрафов на своем Mercedes
Фото: Instagram/@danya_milokhin
Недавно звезда похвастался в социальной сети новым автомобилем Mercedes-Maybach за 10 миллионов рублей. Знаменитости поздравили 19-летнего Даню, а журналисты решили проверить информацию на данный автомобиль на сайте Avtocod.ru.
Согласно данным портала, за три года машина сменила трех владельцев. Первым из них было юридическое лицо. В залоге и розыске автомобиль не состоял. При этом на нем «висели» штрафы на сумму три тысячи рублей. Водитель за рулем иномарки нарушал правила дорожного движения 15 и 24 марта, а также 5 и 10 апреля. Тогда машина уже перешла в собственность Милохина. При этом штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований знаков в российской столице уплачены. В ДТП машина не попадала, однако владельцы дважды делали ремонт: заменили двери, покрасили и прочее.
Фото: YouTube/Edward Bil
Злостные нарушения ПДД, которые игнорируются ГИБДД, иногда приводят к печальным последствиям. Так случилось с блогером Эдвардом Билом, который утроил массовое ДТП в центре Москвы. В итоге пострадавшая женщина попала в реанимацию. За три месяца 2021 года у блогера насчитывается более 400 штрафов за превышение скорости, то есть каждый день, не менее четырех-пяти таких нарушений фиксировали только камеры, установленные в Москве.
Фото: Instagram/@borodylia
Телеведущая Ксения Бородина – одна из тех, кто любит «погонять» по столице. Она постоянно записывает видео и выходит в прямой эфир в Instagram прямо во время движения.
Певец Стас Михайлов не платит штрафы за превышение скорости, хотя грешит этим регулярно. К концу прошлого года у певца накопилась солидная кипа квитанций за лихачество на его Rolls-Royce Ghost.
Бывшую ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову часто ловят на превышении скорости, несоблюдении сигналов светофора и разметки. Погашать штрафы она не торопится.
Фото: Instagram/@egorkreed
Музыканта Егора Крида не раз штрафовали за превышение скорости, парковку в неположенных местах и тонировку. Штрафы бывшему подопечному Тимати выписывают с периодичностью раз в 2-3 дня, а однажды артист поставил собственный рекорд, схлопотав сразу 11 квитанций за день.
Фото: Instagram/@agentgirl
В апреле модный спорткар телеведущей Анастасии Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку за очередную неправильную парковку. Ивлеева призналась, что ее любимый Lamborghini Aventador забрали, потому что она «поднакопила штрафов». Оказалось, что за восемь месяцев владения элитным авто Настя нарушила ПДД почти 200 раз. На ее счету неоднократное превышение скорости, пересечение двойной сплошной, парковка и развороты в неположенном месте.
_Фото: Instagram/@danya_milokhin, Instagram/@_agentgirl, Instagram/@borodylia, YouTube/Edward Bil, Instagram/@stas_mihailoff, Instagram/@egorkreed, Instagram/@buzova86__
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