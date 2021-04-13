Даня Милохин без прав нахватал кучу штрафов на своем Mercedes

Недавно звезда похвастался в социальной сети новым автомобилем Mercedes-Maybach за 10 миллионов рублей. Знаменитости поздравили 19-летнего Даню, а журналисты решили проверить информацию на данный автомобиль на сайте Avtocod.ru.

Согласно данным портала, за три года машина сменила трех владельцев. Первым из них было юридическое лицо. В залоге и розыске автомобиль не состоял. При этом на нем «висели» штрафы на сумму три тысячи рублей. Водитель за рулем иномарки нарушал правила дорожного движения 15 и 24 марта, а также 5 и 10 апреля. Тогда машина уже перешла в собственность Милохина. При этом штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований знаков в российской столице уплачены. В ДТП машина не попадала, однако владельцы дважды делали ремонт: заменили двери, покрасили и прочее.