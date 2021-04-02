Даня Милохин без прав прокатился по Москве на новой машине
Фото: @danya_milokhin
Даня Милохин, который вырос в детдоме, но стал миллионером благодаря своим видео в TikTok, недавно не смог отказать себе в роскоши и приобрел автомобиль Mercedes.
Понять парня можно, однако блогер не удержался и прокатился на новой машине по ночной Москве — притом, что прав у парня пока нет. Об этом рассказывает «Звездач».
Свою поездку Милохин снял на видео и опубликовал в сториз в своем блоге.
Вчера в центре Москвы уже произошло серьезное ДТП с участием YouTube-блогера Эдварда Била. Пранкер неоднократно нарушал правила дорожного движения и легкомысленно вел себя на дороге.
Последняя поездка дорого обошлась — Эдвард не только разбил несколько машин — из-за его поведения на дороге погибла женщина.
Теперь блогеру грозит немалый тюремный срок — хотя и не такой большой, как Михаилу Ефремову, поскольку, как показала медицинская экспертиза, за рулем блогер был трезв. После этого инцидента аккаунт Эдварда в Instagram оказался заблокирован.
Фото и видео: Instagram Дани Милохина
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