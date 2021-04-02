Даня Милохин без прав прокатился по Москве на новой машине

Даня Милохин, который вырос в детдоме, но стал миллионером благодаря своим видео в TikTok, недавно не смог отказать себе в роскоши и приобрел автомобиль Mercedes.

Понять парня можно, однако блогер не удержался и прокатился на новой машине по ночной Москве — притом, что прав у парня пока нет. Об этом рассказывает «Звездач».

Свою поездку Милохин снял на видео и опубликовал в сториз в своем блоге.

Вчера в центре Москвы уже произошло серьезное ДТП с участием YouTube-блогера Эдварда Била. Пранкер неоднократно нарушал правила дорожного движения и легкомысленно вел себя на дороге.

Последняя поездка дорого обошлась — Эдвард не только разбил несколько машин — из-за его поведения на дороге погибла женщина.

Теперь блогеру грозит немалый тюремный срок — хотя и не такой большой, как Михаилу Ефремову, поскольку, как показала медицинская экспертиза, за рулем блогер был трезв. После этого инцидента аккаунт Эдварда в Instagram оказался заблокирован.