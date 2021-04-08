Эдвард Бил планирует выплатить пострадавшей в ДТП 5 миллионов рублей

Блогер Эдвард Бил, который 1 апреля спровоцировал серьезное ДТП в центре Москвы, дал первое интервью «Москве 24», в котором признался, что раскаивается и готов по возможности помочь пострадавшей Марии Артемовой.

«Сейчас очень много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией», — говорит блогер. Он отмечает, что сейчас продает все свои автомобили, и вырученные деньги направит на помощь пострадавшей. По его словам, сумма может составить 5 миллионов рублей.

«Сумма может и до 5 миллионов дойти, и все это надо отдавать».

Он также заявил, что раскаивается, и что готов поменяться местами с Марией. Он добавил, что в момент аварии его подрезал Mitsubishi. Скорость он, по его словам, не превышал — он отмечает, что в этом случае от него и от самого бы ничего не осталось.

Ареста блогеру удалось избежать, однако ему запретили водить машину, посещать развлекательные мероприятия. Основными вопросами по урегулированию всех дел занимается его жена.