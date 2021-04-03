Громкое дело: пранкер Эдвард Бил, который устроил крупную аварию в столице, избежал ареста

Суд назначил лидеру мнений следующую меру пресечения: два месяца он не сможет выходить из дома ночью без разрешения следователя, ему запрещено принимать участие в массовых мероприятиях, пользоваться телефоном и интернетом. Помимо этого, мужчина не имеет права водить машину. Об этом сообщает издание StarHit.

Кроме того, на суде выяснилось, что что консультант Госдумы Мария Артемова, в которую въехал Бил, находится в коме. У потерпевшей диагностированы множественные травмы, разрыв селезенки и серьезный перелом таза, который врачи с трудом смогли собрать.

Напомним, что изначально следствие не просило ареста для блогера, ему не предъявили официальное обвинение из-за ДТП, так как он находится в статусе подозреваемого. Но теперь уже ясно, что следствие желало сделать упор на домашний арест Эдварда.

У здания суда была замечена супруга подозреваемого. Она отметила, что нисколько не оправдывает мужа, и считает правильным, что дело должно идти строго по закону.

К слову, ранее мы писали, что пранкер признал свою вину. На допросе он уточнил, что не справился с управлением во время движения на Смоленской площади. Помимо этого, он сказал, что слишком увлекся «шашками» — резкими перестроениями из одного ряда в другой в пути. В какой-то момент его Audi RS 6 Avant синего цвета сильно разогнался, хотя водитель контролировал процесс. Как пишет Telegram-канал Baza, потом блогер неверно рассчитал траектории движения других машин и, когда пытался избежать столкновения с одной из них, вылетел на «встречку». При этом изначально он утверждал, что за рулем иномарки был его друг. Кроме того, он пересел с водительского сидения на заднее.

Добавим, что блогер, настоящее имя которого Эдуард Биль, известен благодаря скандальным пранкам, на его канал в YouTube подписаны более четырех миллионов человек.