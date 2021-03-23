Моргенштерн планирует выпускать лапшу и зубную пасту под своим брендом

Ранее Моргенштерна взяли на должность директора по работе с молодежью в Альфа-банке. Руководство банка поставило ему цель привлечь 100 тысяч новых клиентов. Новость «вызвала раскол» в обществе. Большая часть комментариев к сообщению оказалась негативными. Ответы банка на эти оценки пользователей заминусованы. Клиенты добавили, что формат и содержание таких пресс-релизов демонстрируют неуважение к клиентам.

Для того чтобы снизить негатив, банк решил вместо рекламы с рэпером распространить на всех федеральных телеканалах и в интернете видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России заподозрила певца и банк в нарушении российского законодательства в области рекламы. После ролика «Клип за 10 лямов» было возбуждено дело.