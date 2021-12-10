Что случилось с Шарлен? Княгиню Монако нашли в закрытой дорогой клинике

Поведение княгини Монако рождает много слухов о ее семье: то она долго не показывается на публике, то уезжает на родину в ЮАР, то не носит обручальное кольцо. Поклонники Шарлен стали подозревать, что ее 10-летний брак с Альбером II дал трещину.

Но после долгой неизвестности стало ясно — Шарлен не могла вернуться домой из-за болезни. Медики запретили ей летать самолетами, и поэтому она застряла на долгие месяцы в Южно-Африканской Республике.