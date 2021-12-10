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Что случилось с Шарлен? Княгиню Монако нашли в закрытой дорогой клинике

Супруга князя Монако Альбера II весь год борется с тяжелой болезнью и ее последствиями. Долгие месяцы Шарлен Уиттсток жила вдали от мужа и детей, затем вернулась в семью, но вскоре опять пропала из поля зрения общественности.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Весь 2021 год был тяжелым для Шарлен

Фото: Reporters/ Global Look press

Поведение княгини Монако рождает много слухов о ее семье: то она долго не показывается на публике, то уезжает на родину в ЮАР, то не носит обручальное кольцо. Поклонники Шарлен стали подозревать, что ее 10-летний брак с Альбером II дал трещину.

Но после долгой неизвестности стало ясно — Шарлен не могла вернуться домой из-за болезни. Медики запретили ей летать самолетами, и поэтому она застряла на долгие месяцы в Южно-Африканской Республике.

Через 10 месяцев отсутствия Шарлен в Монако семья наконец воссоединилась. Но, пробыв недолго с мужем, сыном и дочерью, она вновь исчезла.

Однако журналистам немецкого издания Bild удалось найти «беглянку». Шарлен находится в закрытой частной клинике в Швейцарии, где лечат от зависимостей и психических расстройств.

За 300 тысяч евро в месяц пациентам обещают лечение, полный пансион, шикарные апартаменты и... анонимность.

Что случилось с Шарлен, пока неизвестно. Есть три версии происходящего: из-за долгого лечения она пристрастилась к анаболикам, пытается справиться с психическими проблемами или лечится от онкологии.

Незадолго до того как у нее начались проблемы со здоровьем, княгиня Монако пугала окружающих странным поведением (обрила половину головы, сделав дерзкую стрижку) и изможденным видом. Правда, Альбер отрицал, что у жены онкологическое заболевание. Также он добавил, что после долгой реабилитации Шарлен требуется длительный отдых.

Фото и видео: Passion.ru, Eric Mathon Palais Princier, Hoch Zwei, Nancy Kaszerman, Reporters, v01, Peter Seyfferth, face to face, x99/ Global Look press

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