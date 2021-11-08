Княгиня Шарлен воссоединилась с мужем в Монако после 10-месячного отсутствия
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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency
Княгиня Шарлен наконец вернулась домой, в Монако – 10 месяцев она провела в ЮАР, где была в командировке. Во время пребывания там она перенесла тяжелую инфекцию и две операции. Вернуться ранее княгиня не могла из-за запрета врачей. Ее супруг, князь Альбер с детьми навещали ее, несмотря на запреты врачей.
В Монако княгиня прилетела на частном самолете. В аэропорту Ниццы ее сняли на фото - Шарден была в черном пальто и бежевом платье, а также со своим питомцем.
«Княгиня выздоровела, она сейчас здорова», – говорится в заявлении для прессы.
Во время отсутствия княгини появились слухи о том, что в отношениях Шарлен и князя Альбера возникли проблемы после скандала с внебрачными детьми Альбера, однако эту информацию опровергли:
«Она не покинула Монако в ярости! Она не уехала, потому что злилась на меня или на кого-то еще… Она не уехала в изгнание. Это было по медицинским показаниям», - рассказал журналистам князь.
Фото: Global Look press