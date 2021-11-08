Княгиня Шарлен воссоединилась с мужем в Монако после 10-месячного отсутствия

Княгиня Шарлен наконец вернулась домой, в Монако – 10 месяцев она провела в ЮАР, где была в командировке. Во время пребывания там она перенесла тяжелую инфекцию и две операции. Вернуться ранее княгиня не могла из-за запрета врачей. Ее супруг, князь Альбер с детьми навещали ее, несмотря на запреты врачей.

В Монако княгиня прилетела на частном самолете. В аэропорту Ниццы ее сняли на фото - Шарден была в черном пальто и бежевом платье, а также со своим питомцем.

«Княгиня выздоровела, она сейчас здорова», – говорится в заявлении для прессы.