passion.ru
1 мин.

Княгиня Шарлен воссоединилась с мужем в Монако после 10-месячного отсутствия

Во время пребывания в ЮАР княгиня перенесла две операции из-за опасной инфекции. Перелеты ей запретили врачи из-за тяжелого состояния.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Князь Альбер и княгиня Шарлен

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Княгиня Шарлен наконец вернулась домой, в Монако – 10 месяцев она провела в ЮАР, где была в командировке. Во время пребывания там она перенесла тяжелую инфекцию и две операции. Вернуться ранее княгиня не могла из-за запрета врачей. Ее супруг, князь Альбер с детьми навещали ее, несмотря на запреты врачей.

В Монако княгиня прилетела на частном самолете. В аэропорту Ниццы ее сняли на фото - Шарден была в черном пальто и бежевом платье, а также со своим питомцем.

«Княгиня выздоровела, она сейчас здорова», – говорится в заявлении для прессы.

Во время отсутствия княгини появились слухи о том, что в отношениях Шарлен и князя Альбера возникли проблемы после скандала с внебрачными детьми Альбера, однако эту информацию опровергли:

«Она не покинула Монако в ярости! Она не уехала, потому что злилась на меня или на кого-то еще… Она не уехала в изгнание. Это было по медицинским показаниям», - рассказал журналистам князь.

Фото: Global Look press

Новости партнеров
О чем говорят