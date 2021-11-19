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Княгиня Шарлен отказалась от королевских обязанностей и уехала из Монако без мужа и детей

Ранее княгиня долгое время провела вдали от дома из-за серьезной болезни, которая застала ее в Африке, и проходила реабилитацию после нее. Однако, вернувшись домой, она снова уехала в одиночестве. Где она находится сейчас — неизвестно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Княгиня Шарлен на дне рождения детей

Фото: @hshprincesscharlene

Недавно вернувшаяся в Монако княгиня Шарлен снова покинула страну в одиночестве. Этот факт местным СМИ подтвердил князь Альбер, отметив, что в ближайшее время княгиня не будет выполнять королевские обязанности.

«Я не хочу давать какие-то определенные комментарии, но могу сказать, что княгиня Шарлен сейчас не живет в Монако. В связи со своим состоянием она не сможет принять участие в запланированных праздничных мероприятиях. У нее сильная усталость, и не только физическая», — объяснил он.

«Ей намного лучше, но все-таки требуется полный покой. Я не могу рассказать больше в целях безопасности», — отметил он.

Он добавил, что их дети-близнецы очень тоскуют без матери, но он старается сделать все, чтобы им было легче.

Стоит отметить, что ранее появились слухи о том, что у пары кризис в отношениях. Их брак с самого начала не был заключен по обоюдному согласию, а слухи о многочисленных романах князя на стороне еще больше омрачили ситуацию.

При этом сам князь Альбер комментировал, что его супруга уехала не из-за семейной ссоры.

«Она не покинула Монако в ярости! Она не уехала, потому что злилась на меня или на кого-то еще… Она не уехала в изгнание. Это было по медицинским показаниям», — говорил он прессе.

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