Княгиня Шарлен отказалась от королевских обязанностей и уехала из Монако без мужа и детей

«Ей намного лучше, но все-таки требуется полный покой. Я не могу рассказать больше в целях безопасности», — отметил он.

Он добавил, что их дети-близнецы очень тоскуют без матери, но он старается сделать все, чтобы им было легче.

Стоит отметить, что ранее появились слухи о том, что у пары кризис в отношениях. Их брак с самого начала не был заключен по обоюдному согласию, а слухи о многочисленных романах князя на стороне еще больше омрачили ситуацию.

При этом сам князь Альбер комментировал, что его супруга уехала не из-за семейной ссоры.

«Она не покинула Монако в ярости! Она не уехала, потому что злилась на меня или на кого-то еще… Она не уехала в изгнание. Это было по медицинским показаниям», — говорил он прессе.