Княгиня Шарлен отказалась от королевских обязанностей и уехала из Монако без мужа и детей
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Фото: @hshprincesscharlene
Недавно вернувшаяся в Монако княгиня Шарлен снова покинула страну в одиночестве. Этот факт местным СМИ подтвердил князь Альбер, отметив, что в ближайшее время княгиня не будет выполнять королевские обязанности.
«Я не хочу давать какие-то определенные комментарии, но могу сказать, что княгиня Шарлен сейчас не живет в Монако. В связи со своим состоянием она не сможет принять участие в запланированных праздничных мероприятиях. У нее сильная усталость, и не только физическая», — объяснил он.
«Ей намного лучше, но все-таки требуется полный покой. Я не могу рассказать больше в целях безопасности», — отметил он.
Он добавил, что их дети-близнецы очень тоскуют без матери, но он старается сделать все, чтобы им было легче.
Стоит отметить, что ранее появились слухи о том, что у пары кризис в отношениях. Их брак с самого начала не был заключен по обоюдному согласию, а слухи о многочисленных романах князя на стороне еще больше омрачили ситуацию.
При этом сам князь Альбер комментировал, что его супруга уехала не из-за семейной ссоры.
«Она не покинула Монако в ярости! Она не уехала, потому что злилась на меня или на кого-то еще… Она не уехала в изгнание. Это было по медицинским показаниям», — говорил он прессе.