Княгиня Шарлен рассказала, как из-за болезни много месяцев живет вдали от мужа и детей

2 июля у Альбера II и Шарлен была 10-я годовщина свадьбы, но отметить праздник вместе у супругов не получилось. В беседе с журналистами южноафриканского Channel24 монаршая особа призналась, что у нее сейчас тяжелое время. «Я очень скучаю по мужу и детям», — призналась она, добавив, что обязательно наверстает упущенное время.

«Альбер моя опора и сила, и без его любви и поддержки я бы не смогла пережить это болезненное время. В этом году я впервые не с мужем в годовщину. Это меня огорчает. Но у нас с Альбером не было другого выбора, кроме как следовать инструкциям врачей, хотя это чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую невероятную поддержку», — рассказала княгиня.

Альбер и Шарлен объявили о помолвке в июне 2010-го. Через год они поженились. 10 декабря 2014-го княгиня родила сына и дочь.