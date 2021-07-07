Княгиня Шарлен рассказала, как из-за болезни много месяцев живет вдали от мужа и детей
Княгиня Шарлен в интервью рассказала, что переживает непростые времена, находясь вдали от семьи. Улетев несколько месяцев назад на родину, Шарлен заразилась тяжелой инфекцией уха и горла. Медики запретили ей летать. И княгине пришлось остаться в Южной Африке до полного восстановления здоровья после осложнений.
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Фото: PPE/ face to face/ Global Look press
Планировалось, что княгиня вернется в Монако в мае, но этого не случилось.
2 июля у Альбера II и Шарлен была 10-я годовщина свадьбы, но отметить праздник вместе у супругов не получилось. В беседе с журналистами южноафриканского Channel24 монаршая особа призналась, что у нее сейчас тяжелое время. «Я очень скучаю по мужу и детям», — призналась она, добавив, что обязательно наверстает упущенное время.
«Альбер моя опора и сила, и без его любви и поддержки я бы не смогла пережить это болезненное время. В этом году я впервые не с мужем в годовщину. Это меня огорчает. Но у нас с Альбером не было другого выбора, кроме как следовать инструкциям врачей, хотя это чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую невероятную поддержку», — рассказала княгиня.
Альбер и Шарлен объявили о помолвке в июне 2010-го. Через год они поженились. 10 декабря 2014-го княгиня родила сына и дочь.
Фото и видео: Instagram, PPE/face to face, Reporters, Nancy Kaszerman, Hoch Zwei, HZ, Peter Seyfferth, v01, Carsten Rehder, Eric Mathon Palais Princier, x99/ Global Look press
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