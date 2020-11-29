Чокер и обтягивающие джеггинсы со шнурками: Анастасия Решетова примерила тотал-блэк образ
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
В таком наряде знаменитая брюнетка и экс-избранница Тимати выглядит как настоящая пантера. В кадре девушка предстала перед своей аудиторией в толстовк с алым принтом и в темно-серых потертых джеггинсах со шнурками на икре. Чокер на шее и кожаные ботильоны на шпильке придали луку элегантности и шика.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Известная инстадива распустила длинные волосы и сделала естественный макияж. Она выровняла тон кожи, освежила его хайлайтером и выделила брови темным карандашом. Анастасия завершила образ карандашом и помадой оттенка nude с матовым эффектом.
Напомним, что стиль бизнесвумен и молодой мамочки выделяет ее среди остальных звезд. Девушка обожает вещи, которые подчеркивают достоинства ее изящной фигуры. Решетова обладает сочными формами, которые любит демонстрировать. И правильно делает! На такую красоту невозможно смотреть без восхищения! Браво!
А вам понравился образ Анастасии Решетовой? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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