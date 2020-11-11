«Пусть знает, что у него есть папа»: Анастасия Решетова хочет отправить Ратмира на отдых с Тимати

Анастасия Решетова, которая вернулась из отпуска, где отдыхала вместе с сыном, рассказала, что хочет отправить малыша на отдыхе вместе с Тимати, чтобы мальчик знал, что у него есть настоящий папа. Но не знает, как это сделать – ведь она никогда не разлучалась с малышом надолго.

«Мы, кстати, никогда не расставались более чем на 2 дня. Да и то, потому что я отдыхала в детокс -клинике , а туда маленьких детей нельзя брать с собой)) И вот теперь я думаю о том, что его когда-нибудь придётся отправить на отдых с отцом дабы Ратик полноценно ощущал, что у него есть Папа) Я понимаю , что это очень важно для мальчика, но при мысли о долгой разлуке с мелким становится грустно..», – пишет Решетова.