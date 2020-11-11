«Пусть знает, что у него есть папа»: Анастасия Решетова хочет отправить Ратмира на отдых с Тимати
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова, которая вернулась из отпуска, где отдыхала вместе с сыном, рассказала, что хочет отправить малыша на отдыхе вместе с Тимати, чтобы мальчик знал, что у него есть настоящий папа. Но не знает, как это сделать – ведь она никогда не разлучалась с малышом надолго.
«Мы, кстати, никогда не расставались более чем на 2 дня. Да и то, потому что я отдыхала в детокс -клинике , а туда маленьких детей нельзя брать с собой)) И вот теперь я думаю о том, что его когда-нибудь придётся отправить на отдых с отцом дабы Ратик полноценно ощущал, что у него есть Папа) Я понимаю , что это очень важно для мальчика, но при мысли о долгой разлуке с мелким становится грустно..», – пишет Решетова.
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Дома ❤️ Мы , кстати, никогда не расставались более чем на 2 дня. Да и то, потому что я отдыхала в детокс -клинике , а туда маленьких детей нельзя брать с собой)) И вот теперь я думаю о том, что его когда-нибудь придётся отправить на отдых с отцом дабы Ратик полноценно ощущал, что у него есть Папа) Я понимаю , что это очень важно для мальчика, но при мысли о долгой разлуке с мелким становится грустно.. 😭
Сам Тимати тоже успел отдохнуть – но в отпуск поехал не с Настей и сыном, а вместе со своей дочкой от Алены Шишковой, Алисой, и своей мамой.
Подписчики Решетовой тоже оценили идею:
«Ратмир Анастасиевич», «Какой намёк!», «Для того, чтобы Ратик полноценно ощущал, что у него есть папа, не обязательно Ратика отправлять на отдых с папой. Пусть папа чешет репу и думает, как ЕМУ сделать ТАК, чтобы ЕГО сын знал, уважал и любил его, не отрывая от мамы...а то новая ролевая модель закладывается. НЕ ЗДОРОВАЯ! Абъюз в новой форме. Папа НЕ бросит своего сына!», «Всё время доказываете , что лучше Алёны», «Анастасия , вы с Ратмиром, как Мадонна! Очень нежная и чувственная Мама!»
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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