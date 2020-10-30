Вслед за Тимати: Анастасия Решетова станет ведущей на ТНТ

Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная Тимати, решила вслед за бывшим отправиться на телевидение и стать ведущей шоу на том же телеканале, что и он. Настя возглавит ТВ-шоу «Ты – топ модель». Об этом пишет «StarHit». Шоу, в котором примет участие Решетова, станет российским аналогом America’s Next Top Model.

«Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене», — рассказывает об этом сама Решетова. Вести шоу она будет не одна, компанию ей составят Гоша Карцев и Александр Гудков. Им предстоит выбрать среди участниц самую талантливую и амбициозную девушку, которой будет открыт путь в модельном бизнесе. Денежный приз тоже прилагается — финалистка получит три миллиона рублей.

Роман с Тимати стал для Анастасии отличной возможностью привлечь к себе внимание общественности, однако останавливаться на этом девушка явно не собирается. Она решила строить карьеру самостоятельно.

Сейчас Анастасия готовится к началу съемок и отдыхает вместе со своим сыном Ратмиром в Египте. Тимати тоже в отпуске, но отдельно от бывшей пассии — музыкант проводит время со своей дочкой Алисой и мамой Симоной на Мальдивах.