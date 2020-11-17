Молодая мама Анастасия Решетова подразнила фанатов тонкой талией в силуэтном платье
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Решетова поделилась чувственным видео, на котором кокетливо позирует в облегающем черном платье длины мидакси, и наряд звезде определенно к лицу. Глубокое декольте и экстремально высокий вырез от бедра повышают градус соблазнительности и привлекают внимание к безупречным формам. В образе ничего лишнего, кроме пары лаконичных браслетов. Кстати, не так давно стройная талия Анастасии стала причиной бурных обсуждений в Сети. Модель поделилась видео с отдыха, на котором блеснула в ультраоблегающем комбинезоне, а пользователи раскритиковали ее за чрезмерную худобу.
Напомним, что Анастасия Решетова рассталась с Тимуром Юнусовым, от которого родила сына Ратмира. В Сети обсуждают, что это очередной пиар-ход, а недавно фолловеры разглядели два кольца, которые снова появились на безымянном пальце молодой мамы. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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