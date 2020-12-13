Cаша Савельева в образе принцессы восхитила подписчиков

Подписчики Саши оценили шикарный наряд любимой звезды:

«Ваааау, какая же невероятная!!!», «Красивая и замечательная!», «Сочная принцесса, как из сказок братьев Гримм», «Американский стиль 50-х?», «Очень красивая. Вам очень идет!», «Вы прекрасная леди!», — прокомментировали пост фолловеры знаменитой блондинки.

К слову, совсем недавно мы писали, что Саша Савельева посоветовалась с поклонниками насчет смены имиджа. Певица продолжает экспериментировать с образами и показывать результаты работы в своем блоге. Певица раздумывает над тем, чтобы снова изменить свой стиль. На этот раз певица призналась, что планирует подстричь волосы еще короче.

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