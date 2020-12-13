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Cаша Савельева в образе принцессы восхитила подписчиков

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Саша Савельева, нежный образ

Фото: @sasha_savelieva / Instagram

В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала новые снимки и получила десятки комплиментов от пользователей Сети.

На снимке экс-солистка группы «Фабрика» позирует с красными губами и необычном украшением из перьев, которое создает немного экстравагантный и элегантные образ. Певица нарядилась в элегантное блестящее золотое платье, полностью усыпанное пайетками. Она красуется перед фотографом в алом ретро-автомобиле, который стал удачным фоном для фотосессии.

Подписчики Саши оценили шикарный наряд любимой звезды:

«Ваааау, какая же невероятная!!!», «Красивая и замечательная!», «Сочная принцесса, как из сказок братьев Гримм», «Американский стиль 50-х?», «Очень красивая. Вам очень идет!», «Вы прекрасная леди!», — прокомментировали пост фолловеры знаменитой блондинки.

К слову, совсем недавно мы писали, что Саша Савельева посоветовалась с поклонниками насчет смены имиджа. Певица продолжает экспериментировать с образами и показывать результаты работы в своем блоге. Певица раздумывает над тем, чтобы снова изменить свой стиль. На этот раз певица призналась, что планирует подстричь волосы еще короче.

А вам понравился образ артистки? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @sasha_savelieva / Instagram

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