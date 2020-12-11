Саша Савельева посоветовалась с поклонниками насчет смены имиджа
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
Саша Савельева раздумывает над тем, чтобы снова изменить свой имидж. На этот раз певица планирует подстричь волосы еще короче. До конца Саша, однако, не уверена, и решила уточнить мнение своих подписчиков по этому вопросу.
К посту Савельева прикрепила кадр из последней фотосессии — на ней Саша позирует в очень элегантном белоснежном блейзере, лодочках на каблуках и соблазнительных ажурных колготках.
«А может волосы короче подстричь?», — пишет Саша.
Подписчики Саши высказали свое мнение на этот счет:
«С возрастом надо покороче», «Ты оооочень красивая!!! Длинные или короткие, неважно! Экспериментируй», «Никогда, ни за что, зачем?! Длинные волосы девушки —это ее изюминка», «Не надо. длинные это дополнительная женственность. все режут кому не лень сейчас, потом наращивают через месяц... перекрасьтесь в рыжий, просто тонируюший) пойдёт Вам», «Очень красивая. С годами только краше», «Вы в любом образе прекрасны будете, но длину приберегите».
Присоединились и звезды. Светлана Бондарчук высказалась за эксперименты, и отметила, что Саше будет отлично в любом образе. Юлия Ковальчук отметила, что ей больше нравится, когда у Саши длинные волосы, а Влад Лисовец усомнился, что Савельева готова стричься.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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