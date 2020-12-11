Саша Савельева посоветовалась с поклонниками насчет смены имиджа

Саша Савельева раздумывает над тем, чтобы снова изменить свой имидж. На этот раз певица планирует подстричь волосы еще короче. До конца Саша, однако, не уверена, и решила уточнить мнение своих подписчиков по этому вопросу.

К посту Савельева прикрепила кадр из последней фотосессии — на ней Саша позирует в очень элегантном белоснежном блейзере, лодочках на каблуках и соблазнительных ажурных колготках.

«А может волосы короче подстричь?», — пишет Саша.