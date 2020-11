«Моя самая привередливая модель»: уютная Саша Савельева глазами мужа очаровала поклонников

Саша Савельева поделилась со своими читателями, что теперь работает моделью еще на один фронт — для своего супруга, который обзавелся камерой.

Уютную осеннюю фотографию, сделанную мужем, она опубликовала в своем Instagram.

«Теперь у мужа новый фотик, а у меня новая работа в качестве модели. Всегда. Везде. Бесплатно. /My husband has a new camera. I got a new job as a model. Anytime. Everywhere. For free», — пишет Саша.

«Моя самая привередливая модель», — прокомментировал пост Кирилл Сафонов.