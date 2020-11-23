«Моя самая привередливая модель»: уютная Саша Савельева глазами мужа очаровала поклонников
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
Саша Савельева поделилась со своими читателями, что теперь работает моделью еще на один фронт — для своего супруга, который обзавелся камерой.
Уютную осеннюю фотографию, сделанную мужем, она опубликовала в своем Instagram.
«Теперь у мужа новый фотик, а у меня новая работа в качестве модели. Всегда. Везде. Бесплатно. /My husband has a new camera. I got a new job as a model. Anytime. Everywhere. For free», — пишет Саша.
«Моя самая привередливая модель», — прокомментировал пост Кирилл Сафонов.
Подписчики оценили новое увлечение мужа Саши и результат его работы:
«Это прекрасно, когда муж с радостью фоткает», «Повезло вашему мужу с моделью!», «Это же чудесно! Больше вдохновения вам обоим!», «Такая классная! Муж профи», «Кстати, лайфхак! Надо своему тоже новый фотик, чтобы снимал почаще. А то расслабился», «Муж молодец, а вы — красавица», «Самая красивая модель», «Повезло же вашему мужу. Да и фотографирует он отлично», «Вы всегда самая красивая», «Саша, вы очень красивая и фотогеничная», «Замечательно выглядите, а муж ваш молодец».
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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