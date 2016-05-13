Во времена первых выпусков «Дом-2», когда реалити-шоу только набирало обороты и семимильными шагами завоевывало сердца российских телезрителей, имя Ольги Бузовой было неразрывно связано с Романом Третьяковым. Их называли самой романтичной парой проекта, но спустя два года отношений они все-таки расстались. Третьяков покинул проект, а Бузова продолжила покорять шоу-бизнес.

После того, как Ольга развелась с Дмитрием Тарасовым, Роман стал активно комментировать личную жизнь бывшей возлюбленной и рассказывать о причинах их расставания, называя одной из главных проблем то, что Бузовой всегда были нужны презенты и деньги.

«Бузовой всегда были нужны подарки и деньги. Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе, мы из-за этого и расстались: она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно"», - цитирует Третьякова «Экспресс-газета».

Публикация от Роман Третьяков (@roman_tretyakov_) Май 13 2016 в 8:02 PDT

Как сообщил экс-участник скандальной «телестройки», Ольга не способна обеспечить домашний уют, потому что ей больше по нраву публичная жизнь со всеми сопуствующими ей атрибутами: фотосессии, гастроли, видеосъемки. К тому же, Третьяков заявил, что Бузова запросто могла во всеуслышание бросить фразу, которая принижала его достоинство.

«Оля могла публично обронить такую фразу: "Наверное, ему очень круто от того, что он со мной встречается". Ну и какому мужчине понравятся такие слова?», - заключил Роман.

Фото: instagram.com, global look press.com