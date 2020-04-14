«Семейное» фото Ивана Телегина и его новой девушки обсуждают в Сети

Новость о том, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин разводятся из-за появления в жизни спортсмена другой женщины взорвала Сеть в конце минувшего года. Вскоре светские сплетники раскрыли личность «разлучницы», ей оказалась владелица туристической фирмы Мария Гончар.

Сегодня в Сети оказался семейный «снимок» пары. На нем влюбленные запечатлены в домашней обстановке — пижамы, собака, счастливые лица. По всей видимости, Иван и Мария проводят «карантин» вместе.