Иван Телегин отпраздновал 33-летие возлюбленной: белый дресс-код, шикарный букет и торт в виде Йоды

Основным цветом торжества был выбран белый — все старались придерживаться заявленного дресс-кода. Именинница выбрала для мероприятия белое короткое платье с пышными рукавами. Иван Телегин появился на празднике в светлых шортах, майке, рубашке и кроссовках. Главным аксессуаром хоккеиста стал огромный букет из белых и розовых роз. Все гости танцевали и пели весь вечер, даже хором исполнили популярную песню Андрея Губина Ночь. Под конец вечеринки вынесли торт в форме малыша Йоды — персонажа «Звездных войн».

Напомним, что 35-летняя певица Пелагея и ее бывший возлюбленный, 29-летний хоккеист Иван Телегин, официально расторгли свой брак в декабре прошлого года после трех лет отношений. Спасти брак не смог и тот факт, что экс-супруги воспитывают общего ребенка, 4-летнюю Таисию.