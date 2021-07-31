Иван Телегин отпраздновал 33-летие возлюбленной: белый дресс-код, шикарный букет и торт в виде Йоды
После расставания с певицей Пелагеей, хоккеист Иван Телегин очень быстро наладил свою личную жизнь: спортсмен встречается с Марией Гончар. Новая возлюбленная Ивана вчера с размахом отметила свой 33-й день рождения — праздник девушке помог устроить Телегин, обратившись за организацией в одно из московских event-агентств.
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Фото: Личный Instagram
На торжестве присутствовали друзья девушки и звезды шоу-бизнеса: Анна Калашникова, телеведущая Зухра Уразбахтина, ведущий Дмитрий Бабаев и другие. «Я самый счастливый человек. Счастье — это уместность. В моей жизни сейчас все уместно и своевременно. Любимый, спасибо за это», — поделилась эмоциями именинница.
Основным цветом торжества был выбран белый — все старались придерживаться заявленного дресс-кода. Именинница выбрала для мероприятия белое короткое платье с пышными рукавами. Иван Телегин появился на празднике в светлых шортах, майке, рубашке и кроссовках. Главным аксессуаром хоккеиста стал огромный букет из белых и розовых роз. Все гости танцевали и пели весь вечер, даже хором исполнили популярную песню Андрея Губина Ночь. Под конец вечеринки вынесли торт в форме малыша Йоды — персонажа «Звездных войн».
Напомним, что 35-летняя певица Пелагея и ее бывший возлюбленный, 29-летний хоккеист Иван Телегин, официально расторгли свой брак в декабре прошлого года после трех лет отношений. Спасти брак не смог и тот факт, что экс-супруги воспитывают общего ребенка, 4-летнюю Таисию.
Фото и видео: Instagram
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