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Иван Телегин отпраздновал 33-летие возлюбленной: белый дресс-код, шикарный букет и торт в виде Йоды

Пара в окружении близких друзей весело провели время на вечеринке в одном из ресторанов столицы. Гости танцевали и пели до глубокой ночи, а спортсмен подарил любимой невероятный будет.
Иван Телегин отпраздновал 33-летие возлюбленной: белый дресс-код, шикарный букет и торт в виде Йоды

После расставания с певицей Пелагеей, хоккеист Иван Телегин очень быстро наладил свою личную жизнь: спортсмен встречается с Марией Гончар. Новая возлюбленная Ивана вчера с размахом отметила свой 33-й день рождения — праздник девушке помог устроить Телегин, обратившись за организацией в одно из московских event-агентств.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гости на вечеринке с именинницей и Иваном Телегиным

Фото: Личный Instagram

На торжестве присутствовали друзья девушки и звезды шоу-бизнеса: Анна Калашникова, телеведущая Зухра Уразбахтина, ведущий Дмитрий Бабаев и другие. «Я самый счастливый человек. Счастье — это уместность. В моей жизни сейчас все уместно и своевременно. Любимый, спасибо за это», — поделилась эмоциями именинница.

Основным цветом торжества был выбран белый — все старались придерживаться заявленного дресс-кода. Именинница выбрала для мероприятия белое короткое платье с пышными рукавами. Иван Телегин появился на празднике в светлых шортах, майке, рубашке и кроссовках. Главным аксессуаром хоккеиста стал огромный букет из белых и розовых роз. Все гости танцевали и пели весь вечер, даже хором исполнили популярную песню Андрея Губина Ночь. Под конец вечеринки вынесли торт в форме малыша Йоды — персонажа «Звездных войн».

Напомним, что 35-летняя певица Пелагея и ее бывший возлюбленный, 29-летний хоккеист Иван Телегин, официально расторгли свой брак в декабре прошлого года после трех лет отношений. Спасти брак не смог и тот факт, что экс-супруги воспитывают общего ребенка, 4-летнюю Таисию.

Фото и видео: Instagram

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