Бывший муж Макеевой Матвейчук впервые показал лица детей
Звезда проекта «Две звезды» и шоу «Точь-в-точь» Глеб Матвейчук решил больше не скрывать лица детей, рожденных его второй супругой, актрисой Еленой Глазковой. У пары есть дочь Алиса, которой в сентябре этого года исполнится 3 года, а также сын Александр. На днях малыш отпраздновал свой первый день рождения, и, видимо, по этому поводу родители решили поделиться его портретом и портретом его сестры.
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Фото: Instagram
Отметим, что официально пара до сих пор не скрепила свой союз.
До Елены Глазковой Глеб Матвейчук был шесть лет женат на Анастасии Макеевой. Они расстались в 2016 году. Позднее Макеева признавалась, что они планировали стать родителями, но ей не удалось забеременеть даже с помощью ЭКО. Сейчас бывшие супруги не общаются, Матвейчук даже отписался от экс-жены в соцсетях.
Фото и видео: Instagram; Starface
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