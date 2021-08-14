Бывший муж Макеевой Матвейчук впервые показал лица детей

Звезда проекта «Две звезды» и шоу «Точь-в-точь» Глеб Матвейчук решил больше не скрывать лица детей, рожденных его второй супругой, актрисой Еленой Глазковой. У пары есть дочь Алиса, которой в сентябре этого года исполнится 3 года, а также сын Александр. На днях малыш отпраздновал свой первый день рождения, и, видимо, по этому поводу родители решили поделиться его портретом и портретом его сестры.