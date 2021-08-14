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Бывший муж Макеевой Матвейчук впервые показал лица детей

Певец и актер Глеб Матвейчук впервые стал отцом в 2018 году — супруга Елена Глазкова родила ему дочь, которую назвали Алисой. А в 2020-м на свет появился второй ребенок пары — сын Александр. Звездные родители скрывали лица наследников, однако в честь первого дня рождения сына решили нарушить эту традицию. Фотографиями Александра и Алисы Глеб Матвейчук поделился на своей официальной странице в соцсетях.
Бывший муж Макеевой Матвейчук впервые показал лица детей

Звезда проекта «Две звезды» и шоу «Точь-в-точь» Глеб Матвейчук решил больше не скрывать лица детей, рожденных его второй супругой, актрисой Еленой Глазковой. У пары есть дочь Алиса, которой в сентябре этого года исполнится 3 года, а также сын Александр. На днях малыш отпраздновал свой первый день рождения, и, видимо, по этому поводу родители решили поделиться его портретом и портретом его сестры.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глеб Матвейчук с сыном Александром

Фото: Instagram

Отметим, что официально пара до сих пор не скрепила свой союз.

До Елены Глазковой Глеб Матвейчук был шесть лет женат на Анастасии Макеевой. Они расстались в 2016 году. Позднее Макеева признавалась, что они планировали стать родителями, но ей не удалось забеременеть даже с помощью ЭКО. Сейчас бывшие супруги не общаются, Матвейчук даже отписался от экс-жены в соцсетях.

Фото и видео: Instagram; Starface

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