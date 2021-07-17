Матвейчук не планирует общаться с Макеевой: певец отписался от бывшей жены в соцсетях

40-летний актер и певец, известный по роли в сериале «Маргоша» и как бывший супруг Анастасии Макеевой, женат во второй раз. Новые отношения артист называет по-настоящему счастливыми.

С первой супругой Матвейчук решил разорвать все контакты, и даже отписался от нее в социальных сетях. «Мы не общаемся с ней. Я думаю, что она счастлива и слава Богу. У нас разные целевые аудитории», — рассказал Глеб «Собеседнику».