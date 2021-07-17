Матвейчук не планирует общаться с Макеевой: певец отписался от бывшей жены в соцсетях
40-летний актер и певец, известный по роли в сериале «Маргоша» и как бывший супруг Анастасии Макеевой, женат во второй раз. Новые отношения артист называет по-настоящему счастливыми.
С первой супругой Матвейчук решил разорвать все контакты, и даже отписался от нее в социальных сетях. «Мы не общаемся с ней. Я думаю, что она счастлива и слава Богу. У нас разные целевые аудитории», — рассказал Глеб «Собеседнику».
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
Музыкант отмечает, что после развода его с бывшей супругой абсолютно ничего не связывает.
«У каждого свой путь. Люди встречаются, люди влияют друг на друга, происходит какой-то обмен опытом. А дальше, если они разводятся, то идут разными дорогами», — добавил артист.
Напомним, что 39-летняя актриса и ведущая Анастасия Макеева и российский певец Глеб Матвейчук были счастливы в браке с 2010 по 2016 год. Вскоре после развода музыкант женился на Елене Глазковой, которая подарила ему двоих детей. Анастасия замужем за Романом Мальковым, который ради нее со скандалом оставил супругу и четверых детей.
Фото и видео: Global Look Press
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