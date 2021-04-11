Анастасия Макеева впервые рассказала о своем заболевании, из-за которого не может забеременеть

Актриса стала героиней телешоу на НТВ «Секрет на миллион», где поделилась с ведущей программы Лерой Кудрявцевой своими тайнами. Так, Анастасия откровенно рассказала о своем заболевании.

Несколько лет назад врачи поставили ей диагноз. Оказалось, что у телеведущей очень маленький овариальный резерв, Это и мешает ей зачать ребенка. «Это генетическая особенность организма. У меня мало яйцеклеток, и по качеству с возрастом они тоже отличаются», — поведала звезда.

Макеева рассказала Кудрявцевой, что собиралась стать мамой в прошлых браках. А с Глебом Матвейчуком даже несколько раз осмелилась на ЭКО. Однако, позднее пара рассталась. «Впервые задумалась в 30 лет о детях. Сначала мы в легком режиме ждали, что это произойдет само. А через пять лет я поняла, что так просто этого не случится», — вспомнила знаменитая брюнетка.

С новым избранником Анастасия планирует пройти процедуру искусственного оплодотворения. «Роман обо всем знает и понимает, что это — решение, труд, осознанный шаг. Но мы хотим детей, он хочет даже больше, чем я», — подытожила она.

К слову, ранее мы писали, что жених Анастасии Макеевой сделал ей предложение, будучи женатым. О радостном событии Макеева рассказала 6 марта. Она сообщила, что возлюбленный Роман сделал ей предложение. Звезда ответила согласием.