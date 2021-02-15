Бузова встретила День всех влюбленных с Тарасовым и его женой
Фото: Instagram
Расставание с блогером Давой далось 35-летней Ольге Бузовой нелегко — она легла на реабилитацию и успела выпустить два трека, в которых рассказала о своих обманутых чувствах.
Поклонники предполагали, что звезда встретит День всех влюбленных в гордом одиночестве, однако вместо того, чтобы скучать по экс-возлюбленному, Бузова отправилась в ресторан на дружескую встречу.
Вместе с Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой она веселилась на дне рождении своей старой подруги Ирины Дубцовой.
По внезапному совпадению в этом же ресторане самый романтичный праздник отмечали бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко.
Это обнаружилось после того, как обе девушки опубликовали фотографии из ресторана — подписчики моментально опознали по геометке и одинаково украшенному интерьеру, что романтическое свидание супругов прошло в компании бывшей футболиста.
В комментариях под публикациями фанаты гадают, столкнулась ли Бузова с экс-супругом в канонах настоящих романтических комедий, или же предпочли проигнорировать компанию друг друга. «Теперь интересно же, было ли было ли? Встретились?» — пишут пользователи соцсети.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова сыграли свадьбу летом 2012 года. Их брак продлился 4 года, однако в декабре 2016-го влюбленные решили расстаться.
Спустя год после развода футболист сделал предложение руки и сердца модели Анастасии Костенко, которая на тот момент уже была беременна от него дочкой Миланой.
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Фото: Instagram