Бузова встретила День всех влюбленных с Тарасовым и его женой

Расставание с блогером Давой далось 35-летней Ольге Бузовой нелегко — она легла на реабилитацию и успела выпустить два трека, в которых рассказала о своих обманутых чувствах.

Поклонники предполагали, что звезда встретит День всех влюбленных в гордом одиночестве, однако вместо того, чтобы скучать по экс-возлюбленному, Бузова отправилась в ресторан на дружескую встречу.

Вместе с Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой она веселилась на дне рождении своей старой подруги Ирины Дубцовой.