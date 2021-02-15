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Бузова встретила День всех влюбленных с Тарасовым и его женой

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Ольга Бузова

Фото: Instagram

Ольга Бузова отметила 14 февраля в одном ресторане со своим бывшим мужем и его женой. По воле случая экс-супруги оказались в одном заведении в День святого Валентина.

Расставание с блогером Давой далось 35-летней Ольге Бузовой нелегко — она легла на реабилитацию и успела выпустить два трека, в которых рассказала о своих обманутых чувствах.

Поклонники предполагали, что звезда встретит День всех влюбленных в гордом одиночестве, однако вместо того, чтобы скучать по экс-возлюбленному, Бузова отправилась в ресторан на дружескую встречу.

Вместе с Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой она веселилась на дне рождении своей старой подруги Ирины Дубцовой.

По внезапному совпадению в этом же ресторане самый романтичный праздник отмечали бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко.

Это обнаружилось после того, как обе девушки опубликовали фотографии из ресторана — подписчики моментально опознали по геометке и одинаково украшенному интерьеру, что романтическое свидание супругов прошло в компании бывшей футболиста.

В комментариях под публикациями фанаты гадают, столкнулась ли Бузова с экс-супругом в канонах настоящих романтических комедий, или же предпочли проигнорировать компанию друг друга. «Теперь интересно же, было ли было ли? Встретились?» — пишут пользователи соцсети.

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова сыграли свадьбу летом 2012 года. Их брак продлился 4 года, однако в декабре 2016-го влюбленные решили расстаться.

Спустя год после развода футболист сделал предложение руки и сердца модели Анастасии Костенко, которая на тот момент уже была беременна от него дочкой Миланой.

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Фото: Instagram