«Кажется, что отдых – это наглость»: Глюкоза поделилась фото из отпуска
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/
Глюкоза отправилась в долгожданный отдых и поделилась фотографией с пляжа в купальнике. Однако настроиться на отдых певице оказалось непросто.
«Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время - это наглость! Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом…заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом. И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что всё позади, и что все испытания я перенесла легко», – пишет она в подписи к посту.
Подписчики поддержали своего кумира и заявили, что ей стоит хорошо отдохнуть.
«Отдохните за всех тех кто по доброму завидует и так же хочет, хорошего вам отдыха», «Вы же йогой занимаетесь и вроде знаете, что никому ничего не обязаны и должны, равно и Вам никто ничего не должен, отдыхайте в свое удовольствие», «Никакая не наглость, тем более уже вирусом переболели. Отдыхать нужно обязательно», «Хорошего и самого наилучшего отдыха!!! Приехать шоколадной и очень усталой от отдыха», – пишут ей в комментариях.
Из холодной Москвы Наталья улетела отдыхать на острова. Где именно звезда решила провести свой отпуск, не уточняется, однако на отпускных фотографиях певицы можно увидеть белый песок и пальмы.
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой/Глюкозы
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