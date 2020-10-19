«Кажется, что отдых – это наглость»: Глюкоза поделилась фото из отпуска

Глюкоза отправилась в долгожданный отдых и поделилась фотографией с пляжа в купальнике. Однако настроиться на отдых певице оказалось непросто.

«Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время - это наглость! Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом…заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом. И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что всё позади, и что все испытания я перенесла легко», – пишет она в подписи к посту.