Буйные кудри и детский взгляд: 45-летняя Диана Арбенина показала, как выглядела в юности
Фото: Starface
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» — 45-летняя Диана Арбенина опубликовала в Instagram фото из семейного альбома. Она показала как выглядела в юности: на фото, сделанном в студии в советские времена, запечатлена девушка с пышной кудрявой прической и детским взглядом.
«Ну чем не милаха?», — подписала Арбенина снимок. В комментариях она уточнила, что на фото ей примерно 12-13 лет.
Подписчики Дианы решили, что ее дети очень на нее похожи.
«Артем!», «Очень милаха», «Какая красивущая», «Чудо, как хороша», «Ой, вылитый сын! То есть наоборот», «Отрыв башки, Диана Сергеевна!», «Детки так на вас похожи! По подростковой фотографии особенно видно», «Благородная девушка, белых кровей. Где в этой кучерявой рок-н-ролл? Где душераздирающие стихи? Тикая милая и чистая», — написали артистке в комментариях.
Диана Арбенина одна растит близнецов Марту и Артема, которых родила от таинственного избранника, живущего в Америке. С ним она рассталась вскоре после появления детей. В одном интервью она отметила, что пока не познакомила сына и дочь с отцом — рано.
Фото и видео: Instagram
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