Буйные кудри и детский взгляд: 45-летняя Диана Арбенина показала, как выглядела в юности

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» — 45-летняя Диана Арбенина опубликовала в Instagram фото из семейного альбома. Она показала как выглядела в юности: на фото, сделанном в студии в советские времена, запечатлена девушка с пышной кудрявой прической и детским взглядом.

«Ну чем не милаха?», — подписала Арбенина снимок. В комментариях она уточнила, что на фото ей примерно 12-13 лет.