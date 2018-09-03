«Я ненавижу безответственных родителей»: Диана Арбенина откровенно рассказала о материнстве и воспитании детей

В минувшем году Диана Арбенина и ее коллектив «Ночные снайперы» отметили 25-летие творческой деятельности. Внимательные поклонники заметили, что девятилетние дети Дианы, двойняшки Артем и Марта часто сопровождают маму в гастрольном туре, а на большом концерте в московском спорткомплексе «Олимпийский» и вовсе вышли на сцену перед 20-тысячным залом.
29 марта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоится юбилейный концерт «Ночных снайперов», в преддверии которого Диана Арбенина поговорила с журналистом газеты Metro о материнстве и своей творческой деятельности. Лидер «Ночных снайперов» вновь затронула тему усыновления, к которой неоднократно обращалась в своих интервью: «Я думаю над этим. Усыновление – одно из самых серьёзных решений, которое может человек принять за всю свою жизнь. Я ненавижу безответственных родителей, быть может, потому у меня самой дети появились только в 35 лет. Если бы я сидела дома и была исключительно мамой, а не играла концерты по всему миру, усыновление далось бы мне гораздо проще. Потому я решила: отыграю два юбилейных года – и вернусь к этому вопросу».
Несмотря на то, что график Дианы Арбениной расписан едва ли не по минутам, она считает, что для ее детей главное — их собственная жизнь: школа, секции, кружки. На гастроли с мамой Артем и Марта отправляются только в исключительных случаях или во время каникул.
Певица и композитор гордится тем, что ее дети сами развивают свой музыкальный вкус — например, после недавно вышедшего фильма «Богемская рапсодия» Марта и Артем влюбились в группу Queen: «Они любят хорошую музыку, хотя я их ею не «пичкаю». Мы едем в машине и я спрашиваю: «А кто это поёт?». И Марта говорит: «Эми», имея ввиду Уайнхаус. И так тепло становится внутри. Конечно, вкус нужно воспитывать, но делать это аккуратно: меня родители много лет укладывали спать под «Времена года» Чайковского, я так потом его ненавидела!».
Кроме того, Диана Арбенина поделилась своими секретами воспитания подрастающего поколения: «Пытаться понять мотивы поведения своего ребёнка, уделять ему больше времени и воспитывать его, полагаясь на доброту. Знания, образованность, эрудиция – это всё не помогает воспитывать душу. Для меня ценно не то, что мой сын наизусть знает столицы всех стран мира, а то, что ему жалко, к примеру, собаку – и он может заплакать от этого».
Напомним, Диана Арбенина стала мамой в феврале 2010 года в возрасте 35 лет. Имя отца Марты и Артема певица тщательно скрывает, поэтому в Сети некоторое время муссировались слухи об ЭКО. В недавней беседе с Ириной Шихман Арбенина вновь опровергла подобные домыслы: «Это был живой папа. Этим ограничимся, потому что сейчас человека обидим».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube