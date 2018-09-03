«Я ненавижу безответственных родителей»: Диана Арбенина откровенно рассказала о материнстве и воспитании детей

Несмотря на то, что график Дианы Арбениной расписан едва ли не по минутам, она считает, что для ее детей главное — их собственная жизнь: школа, секции, кружки. На гастроли с мамой Артем и Марта отправляются только в исключительных случаях или во время каникул.

Певица и композитор гордится тем, что ее дети сами развивают свой музыкальный вкус — например, после недавно вышедшего фильма «Богемская рапсодия» Марта и Артем влюбились в группу Queen: «Они любят хорошую музыку, хотя я их ею не «пичкаю». Мы едем в машине и я спрашиваю: «А кто это поёт?». И Марта говорит: «Эми», имея ввиду Уайнхаус. И так тепло становится внутри. Конечно, вкус нужно воспитывать, но делать это аккуратно: меня родители много лет укладывали спать под «Времена года» Чайковского, я так потом его ненавидела!».

Кроме того, Диана Арбенина поделилась своими секретами воспитания подрастающего поколения: «Пытаться понять мотивы поведения своего ребёнка, уделять ему больше времени и воспитывать его, полагаясь на доброту. Знания, образованность, эрудиция – это всё не помогает воспитывать душу. Для меня ценно не то, что мой сын наизусть знает столицы всех стран мира, а то, что ему жалко, к примеру, собаку – и он может заплакать от этого».