«Классно, что есть их день»: Диана Арбенина нежно поздравила своих детей-близнецов с 10-летием

«Золотые слова. С днем рождения», «Какие же они классные и в правду, такие взрослые. От всей души поздравляю вас, Диана Сергеевна и Мартёмок с их днем рождения. Счастья, здоровья, хорошей учебы, и всего самого наилучшего. Всегда оставайтесь такими милыми и позитивными», «Пусть ваше материнское сердце будет за них всегда в полки и радости», «Кажется, только вчера узнали о рождении Мартёмок, а им уже по десятке. От души поздравляю», — написали в комментариях поклонники Дианы Арбениной.

Диана Арбенина лишь однажды состояла в браке. В 1993 году она вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. Но брак вскоре распался. Однако после развода Диана оставила себе фамилию экс-супруга. Ее же носят и Марта с Артемом, которых Арбенина родила от тайного возлюбленного, с которым рассталась после непродолжительного романа.