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«Классно, что есть их день»: Диана Арбенина нежно поздравила своих детей-близнецов с 10-летием

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Слайд, который
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Диана Арбенина

Фото: Starface

Певица призналась, что ее жизнь имеет смысл благодаря детям, и показала фото подросших сына и дочери.

Диана Арбенина опубликовала в Instagram трогательный пост с нежным поздравлением в адрес своих детей. 4 февраля близнецам Артему и Марте исполнилось 10 лет.

«Доброе утро страна! 4 февраля 2010 года они были самыми крошечными, а сегодня, 10 лет спустя, стали самыми взрослыми людьми на земле. И как классно, что теперь есть ИХ день рождения, а мой уже и не так важен. Жизнь имеет смысл, только когда есть для кого ее жить», — написала Диана Арбенина и показала фото подросших близнецов.

«Золотые слова. С днем рождения», «Какие же они классные и в правду, такие взрослые. От всей души поздравляю вас, Диана Сергеевна и Мартёмок с их днем рождения. Счастья, здоровья, хорошей учебы, и всего самого наилучшего. Всегда оставайтесь такими милыми и позитивными», «Пусть ваше материнское сердце будет за них всегда в полки и радости», «Кажется, только вчера узнали о рождении Мартёмок, а им уже по десятке. От души поздравляю», — написали в комментариях поклонники Дианы Арбениной.

Диана Арбенина лишь однажды состояла в браке. В 1993 году она вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. Но брак вскоре распался. Однако после развода Диана оставила себе фамилию экс-супруга. Ее же носят и Марта с Артемом, которых Арбенина родила от тайного возлюбленного, с которым рассталась после непродолжительного романа.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface

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