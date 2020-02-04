«Классно, что есть их день»: Диана Арбенина нежно поздравила своих детей-близнецов с 10-летием
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Фото: Starface
Диана Арбенина опубликовала в Instagram трогательный пост с нежным поздравлением в адрес своих детей. 4 февраля близнецам Артему и Марте исполнилось 10 лет.
«Доброе утро страна! 4 февраля 2010 года они были самыми крошечными, а сегодня, 10 лет спустя, стали самыми взрослыми людьми на земле. И как классно, что теперь есть ИХ день рождения, а мой уже и не так важен. Жизнь имеет смысл, только когда есть для кого ее жить», — написала Диана Арбенина и показала фото подросших близнецов.
«Золотые слова. С днем рождения», «Какие же они классные и в правду, такие взрослые. От всей души поздравляю вас, Диана Сергеевна и Мартёмок с их днем рождения. Счастья, здоровья, хорошей учебы, и всего самого наилучшего. Всегда оставайтесь такими милыми и позитивными», «Пусть ваше материнское сердце будет за них всегда в полки и радости», «Кажется, только вчера узнали о рождении Мартёмок, а им уже по десятке. От души поздравляю», — написали в комментариях поклонники Дианы Арбениной.
Диана Арбенина лишь однажды состояла в браке. В 1993 году она вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. Но брак вскоре распался. Однако после развода Диана оставила себе фамилию экс-супруга. Ее же носят и Марта с Артемом, которых Арбенина родила от тайного возлюбленного, с которым рассталась после непродолжительного романа.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface
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