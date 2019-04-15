Дебют состоялся: Старший сын Барановской и Аршавина снялся в клипе Арбениной

Все свободное от учебы время Артем проводит в студии «Непоседы», выпускниками стали известные исполнители: Сергей Лазарев, Влад Топалов, Глюкоза, Юлия Волкова и другие артисты. Там наследник Аршавина изучает актерское мастерство, танцует и поет. Юлия Барановская поддерживает сына во всем. И она, по ее признанию, не ожидала от него такого таланта.

В союзе с Аршавиным телеведущая родила троих детей. Официально они женаты не были. Футболист бросил мать своих детей, когда та была на последних месяцах беременности их третьим малышом. Юлия переживала разрыв очень тяжело, а силы жить дальше ей давали дочь и два сына. После ухода из семьи футболист перестал общаться и с Юлией, и с детьми. Хотя телеведущая всегда была за то, чтобы дети знали отца.

Несколько лет Аршавин прожил в Казахстане со второй женой. Там он играл за местный клуб. После завершения карьеры Андрей ушел от второй супруги и вернулся в Россию. Не так давно на его странице в Instagram стали появляться фото с детьми – на них они развлекаются и обедают в ресторане. Многие подписчики и Барановской, и Аршавина отмечают невероятное внешнее сходство всех троих детей с отцом.