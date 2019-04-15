Дебют состоялся: Старший сын Барановской и Аршавина снялся в клипе Арбениной

Старший сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина – 13-летний Артем вопреки ожиданиям общественности не пошел по стопам отца, а решил стать актером. У подростка уже есть опыт игры на театральной сцене. Он исполнил одну из ролей в детском спектакле в Большом театре. Теперь состоялся его дебют в музыкальном видео – в клипе Дианы Арбениной на песню «Рингтоном». Съемки ролика прошли в выходные в столице.
В клипе, кроме Артема Аршавина, сыграл еще один ребенок – дочь известного диетолога Даниэла Зубарева. Диана Арбенина пристально следила за процессом и много общалась с детьми.
Все свободное от учебы время Артем проводит в студии «Непоседы», выпускниками стали известные исполнители: Сергей Лазарев, Влад Топалов, Глюкоза, Юлия Волкова и другие артисты. Там наследник Аршавина изучает актерское мастерство, танцует и поет. Юлия Барановская поддерживает сына во всем. И она, по ее признанию, не ожидала от него такого таланта.
В союзе с Аршавиным телеведущая родила троих детей. Официально они женаты не были. Футболист бросил мать своих детей, когда та была на последних месяцах беременности их третьим малышом. Юлия переживала разрыв очень тяжело, а силы жить дальше ей давали дочь и два сына. После ухода из семьи футболист перестал общаться и с Юлией, и с детьми. Хотя телеведущая всегда была за то, чтобы дети знали отца.
Несколько лет Аршавин прожил в Казахстане со второй женой. Там он играл за местный клуб. После завершения карьеры Андрей ушел от второй супруги и вернулся в Россию. Не так давно на его странице в Instagram стали появляться фото с детьми – на них они развлекаются и обедают в ресторане. Многие подписчики и Барановской, и Аршавина отмечают невероятное внешнее сходство всех троих детей с отцом.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram