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Дебют состоялся: Старший сын Барановской и Аршавина снялся в клипе Арбениной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия - счастливая многодетная мать

Фото: Instagram
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Эта работа стала первой ролью Артема на экране, но на театральную сцену он уже выходил.

Старший сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина – 13-летний Артем вопреки ожиданиям общественности не пошел по стопам отца, а решил стать актером. У подростка уже есть опыт игры на театральной сцене. Он исполнил одну из ролей в детском спектакле в Большом театре. Теперь состоялся его дебют в музыкальном видео – в клипе Дианы Арбениной на песню «Рингтоном». Съемки ролика прошли в выходные в столице.

В клипе, кроме Артема Аршавина, сыграл еще один ребенок – дочь известного диетолога Даниэла Зубарева. Диана Арбенина пристально следила за процессом и много общалась с детьми.

Все свободное от учебы время Артем проводит в студии «Непоседы», выпускниками стали известные исполнители: Сергей Лазарев, Влад Топалов, Глюкоза, Юлия Волкова и другие артисты. Там наследник Аршавина изучает актерское мастерство, танцует и поет. Юлия Барановская поддерживает сына во всем. И она, по ее признанию, не ожидала от него такого таланта.

В союзе с Аршавиным телеведущая родила троих детей. Официально они женаты не были. Футболист бросил мать своих детей, когда та была на последних месяцах беременности их третьим малышом. Юлия переживала разрыв очень тяжело, а силы жить дальше ей давали дочь и два сына. После ухода из семьи футболист перестал общаться и с Юлией, и с детьми. Хотя телеведущая всегда была за то, чтобы дети знали отца.

Несколько лет Аршавин прожил в Казахстане со второй женой. Там он играл за местный клуб. После завершения карьеры Андрей ушел от второй супруги и вернулся в Россию. Не так давно на его странице в Instagram стали появляться фото с детьми – на них они развлекаются и обедают в ресторане. Многие подписчики и Барановской, и Аршавина отмечают невероятное внешнее сходство всех троих детей с отцом.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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