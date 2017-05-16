Гостями пре-пати стали как номинанты, так и другие звезды, пришедшие поддержать друзей и коллег. В этот вечер свои самые громкие хиты исполнили Скруджи, Kristina Si, Джиган, группа Estradarada с песней «Вите надо выйти», Александр Ревва и Ольга Бузова, которая, уже по традиции, привлекла к себе все внимание присутствующих.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 16 2017 в 2:12 PDT

Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) Май 16 2017 в 12:35 PDT

Бузова закрыла вечеринку настолько зажигательным выступлением с синглами «Привыкаю» и «Под звуки поцелуев», что даже платье цвета «хаки» без бретелек, которое надела Ольга, время от времени сползало, демонстрируя публике ее бюстгальтер.

Кроме этого, артистка сообщила, что у нее есть «свободная вакансия» для того, кто пройдет с ней по красной дорожке на предстоящей церемонии и будет просыпаться с ней «под звуки поцелуев» до конца жизни. Но при одном условии — избранник Ольги должен знать слова всех ее четырех песен.

«Я привыкла уже просыпаться одна. И хочу отвыкнуть! И сейчас у меня есть свободная вакансия, чтобы составить мне компанию на красной дорожке премии. Но у меня есть одно важное условие — знать слова всех моих четырех песен! Ну что, кто готов держать меня за руку, когда мне будут вручать премию Муз ТВ? Кто хочет просыпаться под звуки поцелуев, пока смерть не разлучит нас? Что вы все стоите?», — заключила Бузова.

Сейчас певица хочет не только найти того единственного, но и стать обладательницей долгожданной «тарелки» в номинации «Прорыв года», попутно ведя отсчет времени до «Премии Муз-ТВ».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 16 2017 в 1:14 PDT

Фото: instagram.com, Александра Погиба