Несколько часов назад в ряде СМИ появились фотографии, на которых популярная телеведущая и певица Ольга Бузова запечатлена с незнакомцем. «Моя счастливая Бузова», — подписала этот кадр ее сестра, в «сториз» которой появились видеозаписи с вечеринки.

«Некоторые поклонники звезды и вовсе решили, что они целуются», — нагнетает одно из изданий.

На самом деле этот мужчина просто подошел к Ольге во время вечеринки буквально на пару секунд, это видно из продолжения ролика.

Весь вечер звезда веселилась в окружении подруг и друзей, что подчеркнула Анна. «Дружба между мужчиной и женщиной есть, и никто меня в этом не переубедит», — подписала один из кадров она.

Напомним, что совсем недавно Оля призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым она не хочет снова выходить замуж. Она наслаждается всем тем, что дает ей свобода.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 12 2017 в 9:14 PDT

Впрочем, судя по фотографиям в ее блоге, поклонники у Бузовой все же есть, однако теперь она держит личную жизнь в строжайшем секрете.

Фото: instagram.com