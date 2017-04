На мероприятии были представлены номинанты предстоящей церемонии награждения, а также дан старт зрительскому голосованию и голосованию академиков. Генеральный директор канала Арман Давлетьятров встречал многочисленных гостей: Максима Галкина, Леру Кудрявцеву, Филиппа Киркорова, Кети Топурию, Валерию и других.

Номинанты «Премии МУЗ-ТВ 2017»

«Лучшая песня»

LOBODA — «Твои глаза»

Дима Билан — «В твоей голове»

Ленинград — «Экспонат»

Макс Барских — «Туманы»

Сергей Лазарев — You Are The Only One

Филипп Киркоров — «О любви»

«Лучшая поп-группа»

IOWA

A'Studio

MBAND

SEREBRO

Время и Стекло

Градусы

«Лучший дуэт»

Centr feat. A'Studio — «Далеко»

Smash feat. «Моя Мишель» — «Темные аллеи»

Ани Лорак feat. Emin — «Я не могу сказать»

Баста feat. Полина Гагарина — «Голос»

Максим Фадеев feat. Наргиз — «Вдвоем»

Тимати feat. Григорий Лепс — «Дай мне уйти»

«Лучший альбом»

Ани Лорак — «Разве ты любил»

Валерия — «Океаны»

Градусы — «Градус 100»

Кристина Орбакайте — «Бессонница»

Макс Барских — «Туманы»

Тимати — «Олимп»

«Лучшее концертное шоу»

Кристина Орбакайте «Бессонница» / Государственный Кремлевский дворец

Дима Билан «35 Неделимые» / КЗ "Крокус Сити Холл"

Зара/ Государственный Кремлевский дворец

Николай Басков «Игра» / Государственный Кремлевский дворец

Анита Цой «10|20» / КЗ "Крокус Сити Холл"

Сергей Лазарев THE BEST / КЗ "Крокус Сити Холл"

Тимати «Олимп» / СК «Олимпийский»

Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец

«Лучший рок-исполнитель»

Би-2

Диана Арбенина

Земфира

Ленинград

Мумий Тролль

Наргиз

«Лучший Hip-Hop проект»

Баста

Бьянка

Джиган

Мот

Тимати

Natan

«Лучшая песня пятнадцатилетия»

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте — «Опять метель»

Валерия — «Часики»

Дима Билан — «Невозможное возможно»

Земфира – «Жить в твоей голове»

Полина Гагарина — «Спектакль окончен»

Руки Вверх! — «Крошка моя»

«Лучшее мужское видео»

Alekseev — «Океанами стали»

Алексей Воробьев — «Самая красивая»

Артур Пирожков — «#какчелентано»

Егор Крид — «Мне нравится»

Николай Басков — «Я подарю тебе любовь»

Пицца — «Романс»

«Лучшее женское видео»



LOBODA — «К черту любовь»

Ани Лорак — «Разве ты любил»

Анита Цой — «Целься в сердце»

Виа Гра — «Кто ты мне»

Ирина Дубцова — «Бойфренд»

Нюша — «Целуй»

Ханна — «Без тебя я не могу»

«Лучшая песня на иностранном языке»

Guru Groove Foundation — Over You

MOLLY — Style

SEREBRO — Chocolate

Swanky Tunes & Far East Movement — Entertain Us

Леонид Руденко feat. VAD — Oh Oh

Сергей Лазарев — You Are The Only One

«Прорыв года»

Burito

Estradarada

Jah Khalib

Грибы

Ольга Бузова

Александр Панайотов

«Лучшее видео»

Баста — «Выпускной»

Время и Стекло — «Навернопотомучто»

Дима Билан — «В твоей голове»

Мот — «Капкан»

Сергей Лазарев — You Are The Only One

Тимати feat. Егор Крид — «Где ты, где я»

«Лучшая исполнительница»

LOBODA

Ани Лорак

Валерия

Ёлка

Зара

Нюша

Полина Гагарина

«Лучший исполнитель»

Валерий Меладзе

Григорий Лепс

Дима Билан

Николай Басков

Сергей Лазарев

Тимати

Филипп Киркоров

Фото: Александра Погиба