Брюс Уиллис изолировался с двумя женами и всеми дочерями в особняке Деми Мур

65-летний Брюс Уиллис проводит самоизоляцию в особняке экс-супруги Деми Мур. То, что актер находится с бывшей женой и старшими дочками, а не с нынешней супругой Эммой и младшими дочками, удивляло поклонников «крепкого орешка».

Брюс и Деми с дочерями веселились в шикарном доме, в то время, как нынешней семьи актера видно не было. Но теперь ситуация изменилась — Эмма Уиллис воссоединилась с мужем. И теперь Брюс Уиллис изолировался с двумя женами и всеми пятью дочками в доме Деми Мур.