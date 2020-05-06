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Брюс Уиллис изолировался с двумя женами и всеми дочерями в особняке Деми Мур

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Брюс и Эмма Уиллис с дочками

Фото: Instagram

«Крепкий орешек» пережидает пандемию коронавируса с бывшей супругой Деми Мур и нынешней Эммой в одном доме.

65-летний Брюс Уиллис проводит самоизоляцию в особняке экс-супруги Деми Мур. То, что актер находится с бывшей женой и старшими дочками, а не с нынешней супругой Эммой и младшими дочками, удивляло поклонников «крепкого орешка».

Брюс и Деми с дочерями веселились в шикарном доме, в то время, как нынешней семьи актера видно не было. Но теперь ситуация изменилась — Эмма Уиллис воссоединилась с мужем. И теперь Брюс Уиллис изолировался с двумя женами и всеми пятью дочками в доме Деми Мур.

Эмма Уиллис показала подписчикам в Instagram, как весело проводят время все дочери ее супруга.

Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты 11 лет, у них есть три дочери — Румер, Скаут, Таллула. После развода Брюс и Деми остались друзьями. Мур даже была на свадьбе экс-супруга с моделью Эммой Хемминг. Эмма замужем за актером уже 11 лет, и у них растут две дочки — 8-летняя Мейбел и 6-летняя Эвелин.

Фото и видео: Instagram, East News

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