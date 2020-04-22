Деми Мур показала, как проводит ночи в самоизоляции в компании бывшего мужа Брюса Уиллиса
Фото: East News
Деми Мур изолировалась в своем особняке с дочерями и бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Это удивляет поклонников экс-супругов, ведь они расстались 20 лет назад, а сейчас у «крепкого орешка» есть другая жена и две маленькие дочки.
Актриса и многодетная мать время дома не теряет, она снимается для своего онлайн-проекта и много времени проводит с любимыми людьми. Самоизоляция создала идеальные условия для этого.
Деми показала, как она проводит ночи в самоизоляции с экс-супругом, опубликовав семейный снимок. «Семейные ночи рисования», — подписала она пост в Instagram.
«Деми, королева. Вы с Брюсом снова вместе?», «Брюс все время ходит в одной пижаме?», «Какая вы красивая», «Вы великолепная, оставайтесь в безопасности», — написали поклонники Деми Мур со всего мира.
Напомним,во время брака Деми Мур и Брюса Уиллиса, который длился 11 лет, у них родились три дочери: Румер, Скаут, Таллула. Через несколько лет после развода Деми вышла замуж за юного Эштона Кутчера, но их брак распался через 6 лет из-за измен молодого супруга. Сейчас актриса свободна.
Брюс Уиллис состоит в браке с моделью Эмми Хеминг, которая родила ему тоже двух дочек — Мейбел и Эвелин. Все пять наследниц актера прекрасно ладят друг с другом.
Фото и видео: Instagram, East News
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