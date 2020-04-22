Деми Мур показала, как проводит ночи в самоизоляции в компании бывшего мужа Брюса Уиллиса

Деми Мур изолировалась в своем особняке с дочерями и бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Это удивляет поклонников экс-супругов, ведь они расстались 20 лет назад, а сейчас у «крепкого орешка» есть другая жена и две маленькие дочки.

Актриса и многодетная мать время дома не теряет, она снимается для своего онлайн-проекта и много времени проводит с любимыми людьми. Самоизоляция создала идеальные условия для этого.

Деми показала, как она проводит ночи в самоизоляции с экс-супругом, опубликовав семейный снимок. «Семейные ночи рисования», — подписала она пост в Instagram.