57-летняя Деми Мур показала домашнее фото с дочерями, на котором выглядит их ровесницей
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Актриса с детьми во время самоизоляции снялись для семейного проекта.
Во время долгого пребывания дома из-за коронавируса Деми Мур время зря не тратит. Она устроила с дочками — 26-летней Талуллой и 29-летней Скаут — фотосессию.
Для съемки актриса с дочками выбрали удобную домашнюю одежду, и Деми заплела косу.
«Красивая семья», «Деми, вы красивее всех», «Великолепная актриса», «Смотрим с мамой все ваши фильмы», «Вы как три сестры», «Желаем вам успехов во всем», — написали Деми в комментариях.
Ранее Деми Мур показала, как она проводит время в самоизоляции с детьми и бывшим мужем Брюсом Уиллисом, опубликовав фото, где все (даже собаки) наряжены в одинаковые пижамы.
А вам нравится Деми Мур?
Фото и видео: Instagram
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