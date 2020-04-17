57-летняя Деми Мур показала домашнее фото с дочерями, на котором выглядит их ровесницей

Во время долгого пребывания дома из-за коронавируса Деми Мур время зря не тратит. Она устроила с дочками — 26-летней Талуллой и 29-летней Скаут — фотосессию.

Для съемки актриса с дочками выбрали удобную домашнюю одежду, и Деми заплела косу.